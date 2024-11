Guarello no se convence y deja brutal mensaje a Gareca: "Si vamos a volver a lo mismo..."

No hay mal que dure cien años. La Roja por fin se reencontró con el triunfo y goleó a Venezuela en un vibrante partido en Eliminatorias, logrando salir del fondo de la tabla de posiciones y recuperando la ilusión del Mundial 2026. Tuvo que pasar más de un año para ganar un duelo oficial.

El triunfo sobre la Vinotinto, con Lucas Cepeda como figura principal, fue el primero de Ricardo Gareca en este proceso clasificatorio y le permitirá seguir en el cargo en 2025, según ratificó Pablo Milad. “Hay que respaldar al entrenador”, manifestó el presidente de la Federación de Fútbol de Chile.

Sin embargo, la goleada no terminó de convencer a Juan Cristóbal Guarello. El periodista sostuvo que Gareca encontró su equipo ganador gracias a lesiones y no por convicción personal, y manifestó que Milad debe tener una importante reunión con el DT para no “volver a lo mismo”.

“Seamos objetivos: este equipo se arma a partir de las lesiones de Víctor Dávila, Marcelino Núñez, Darío Osorio y Diego Valdés. Si están los hombres a los que Gareca estaba aferrado, no juegan Luciano Cabral, Cepeda ni Alexander Aravena, y Arturo Vidal no hubiese sido nominado”, reflexionó.

Guarello cuestiona a Gareca: ¿Se comprometerá con el equipo que goleó a Venezuela? | Photosport

Guarello cuestiona a Gareca tras el triunfo de la Roja

“¿En qué momento las convicciones de Ricardo Gareca se transforman en la presión del medio futbolístico en general?”, cuestionó el comentarista de Radio Agricultura.

“Tiene que haber una reunión con Pablo Milad y decirle: ‘A ver, ¿usted cree en esto o en marzo vamos a volver a tener a Marcelino, Osorio, Dávila y Valdés de titulares? ¿Vamos a volver a lo mismo o está encontrando algo?‘ Porque si vamos a volver a lo mismo, no tiene sentido”, concluyó Guarello.

A remontar: los partidos de la Roja de Gareca en 2025

La Roja se jugará todas sus opciones de ir al Mundial 2026 el próximo año, con seis partidos que definirán si es que cumple el sueño de volver a la Copa del Mundo.

Así serán las últimas seis fechas: Chile enfrentará a Paraguay (visita) y Ecuador (local) en marzo, a Argentina (local) y Bolivia (visita) en junio, y a Brasil (visita) y Uruguay (local) en septiembre. ¿Nos alcanzará?