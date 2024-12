El presente de la selección chilena es muy complicado en las Eliminatorias para el Mundial 2026, pese a la última victoria ante la selección de Venezuela, que le dio un pequeño respiro al equipo del técnico Ricardo Gareca.

Una situación que también sabe el técnico Fernando Díaz, quien conversó con Paulo Flores en el “Almanaque de Florete” en YouTube, donde profundizó con la situación de la Roja.

“La selección nacional, más allá de los nombres propios o Gareca, en los últimos años no hubo resultados. Estamos contentos por ganarle a Venezuela, pero estamos penúltimos”, comentó.

“Llevamos varios técnicos extranjeros, que no por ser malos técnicos, porque tenemos buenas y malas temporadas, pero la de Gareca hasta ahora es mala. Esperamos que repunte y clasifique”, detalló.

Fernando Díaz toma la escuela de Arturo Salah para pedir un chileno como DT de la Roja. Foto: Photosport.

La Roja para un técnico nacional

Dentro de la crítica de Fernando Díaz a Ricardo Gareca en la selección chilena, asegura que para él no era el favorito para tomar el puesto, porque siempre ha tenido un pensamiento con ese cargo en la Roja.

“Yo no estoy de acuerdo con que todos queríamos a Gareca, se hizo una bola que todos lo querían. Me parece un técnico correcto, con buen nivel con la primera eliminatoria de Perú y en la segunda no clasificó. No es que nos volviéramos locos, siempre he pensado que la selección, lo decía Arturo Salah, cualquier país debe ser de alguien de un país”, expresó.

Por lo mismo, cree que el camino del argentino Gareca ve en el mismo rumbo que sus antecesores y se quedaron fuera, donde no tiene jugadores protagonistas y en colectivo tampoco funcionan.

“Se ha repetido el mismo error, cuando la Generación Dorada que era espectacular, se ponían la camiseta y la rompían, eran todos buenos. Cuando no puedes ganar los partidos con el tema individual, tienes que ganarlo de manera colectiva”, finalizó.