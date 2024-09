El volante no lo ha pasado bien con las críticas luego de su pobre actuación contra Argentina. Aseguraron que no le llega a los talones al King y que simplemente desaparece en la Roja.

Ex DT de Chile deja en el suelo a Marcelino Núñez: "No es Arturo Vidal"

Chile tuvo un partido para el olvido en su visita a Argentina y se llena de críticas por el pobre nivel mostrado. Uno de los jugadores que ha recibido fuertes dardos es Marcelino Núñez, quien a pesar de ser figura en el Norwich sigue sin demostrarlo con la Roja.

El mediocampista ha estado en el centro de la polémica luego de su pobre nivel contra la Albiceleste, el que agotó la paciencia de hinchas y hasta históricos de la selección. Reflejo de ello fueron las palabras de un ex DT de nuestro país, quien le pegó con todo y remarcó que no le llega ni a los talones a Arturo Vidal.

Con Marcelino Núñez de ejemplo: Peineta Garcés destroza al recambio de Chile

La actuación de Marcelino Núñez contra Argentina lo ha puesto en la mira de todos en Chile. El mediocampista no logra despegar y, además de su error contra Venezuela fechas atrás, ahora se queda al margen contra Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.

Esto es una clara señala para Jorge Garcés, quien en conversación con DSports sepultó al volante. “Los chicos que están en la selección, por nombrar algunos… no sé, Marcelino no es Arturo Vidal. Los que están en defensa no son Gary Medel, los arqueros tienen condiciones pero lejos de Claudio Bravo”, lanzó.

Marcelino Núñez sigue sufriendo las críticas tras su pobre actuación ante Argentina. Foto: Photosport.

Peineta remarcó que el recambio no ha estado a la altura de lo que fue la Generación Dorada. “Estamos desesperados por encontrar un delantero porque no tenemos un reemplazante de Alexis y Vargas en su mejor momento”.

De hecho, aprovecho esto para defender a Turboman. “A Vargas se le criticó mucho en este partido, pero creo que para él fue muy ingrato. Un centrodelantero contra esa tremenda defensa que tiene Argentina y solo, era muy difícil. Ni siquiera en su mejor momento quizás podía hacer daño de la forma que nos jugó Argentina”.

Pero tras ello, Peineta Garcés volvió a sus dardos contra los jugadores del recambio de Chile. “Cuando nació la Generación Dorada eran cracks, esos sí que eran cracks, mira dónde se fueron a jugar. Estos chicos juegan bien, tienen futuro, pero les falta una enormidad”.

“Llevamos cuatro técnicos, desde Rueda, Lasarte, Berizzo y ahora Gareca. El tema es que, para hacer funcionar un equipo o una orquesta, necesitas actores que sepan tocar los instrumentos”, complementó.

Finalmente, Peineta insistió con el mediocampista, apuntando a que desaparece cuando se pone la camiseta del Equipo de Todos. “Hablan mucho del chico Marcelino, yo le encuentro muchas condiciones, pero no está”, sentenció.

Por ahora, Marcelino Núñez tendrá que quedarse con las ganas de tener una revancha ante Bolivia. El volante tendrá mucho por mejorar si quiere ser opción, ya que Ricardo Gareca le dejó claro ante Argentina que no le gustó lo que hizo.

¿Cuáles son los números de Marcelino Núñez con Chile?

Marcelino Núñez ha logrado disputar 29 partidos oficiales en total con la selección chilena desde su debut en 2021. En ellos ha marcado 5 goles en los 1.679 minutos que ha estado en el campo de juego, consiguiendo 10 triunfos, 6 empates y 13 derrotas.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Marcelino Núñez ahora tendrá que mirar desde lejos a Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes 10 de septiembre desde las 18:00 horas la Roja recibe a Bolivia en el Estadio Nacional.

