El entrenador de la selección chilena se va a España en diciembre. El viaje será parte de la planificación de La Roja sub 20.

Los viajes de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena han sido polémicos, tantos los que ha hecho como los que no realizó. Sus traslados a Argentina por motivo de festividades no han caído bien en el medio nacional. Asimismo se le criticó puntualmente no ir a Estados Unidos a ver a Felipe Mora, entre otros.

Pero esta vez el próximo viaje del Tigre será festejado por el fútbol chileno. Es que Gareca tomará rumbo a España en diciembre, con el fin de acompañar a la selección chilena sub 20.

Tal como informó Radio ADN, “el Tigre viajará este mes de diciembre próximo junto a la Federación de Fútbol de Chile rumbo a Madrid en España”.

Agregan que el viaje es “con el fin de presenciar un amistoso (contra Qatar) que tendrá la selección chilena sub 20 a modo de preparación para el Sudamericano de la categoría, que se disputará el mes de enero en Venezuela”.

Gareca y Nico Córdova en España

De esta manera, y como pocas veces sucede en el fútbol criollo, el trabajo de la selección chilena adulta se cruzará con el de La Roja juvenil, que hoy dirige Nicolás Córdova.

Ricardo Gareca se sube al avión de La Roja sub 20 y va a España.

Cabe recordar que el Sudamericano de Venezuela clasificará cuatro países de la Conmebol al Mundial Sub 20 de Chile 2025. La Roja tiene boletos directos como anfitrión del torneo planetario juvenil.

En lo que respecta a la selección chilena adulta, el equipo de Ricardo Gareca viene de golear por 4-2 a Venezuela, previo empate sin goles ante Perú en Lima, ambos por clasificatorias.

La Roja volverá a la acción la segunda mitad de marzo, como visita contra Paraguay y de local ante Ecuador. El cuadro nacional necesita ganar al menos cuatro puntos, ideal si son seis, para salir de la novena y antepenúltimo puesto de las eliminatorias.