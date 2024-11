La Roja por fin volvió a celebrar. La selección chilena goleó a Venezuela y tomó un respiro en las Eliminatorias, donde, después de varias complicadas fechas, logró salir del último puesto. El repechaje ya no parece tan lejos y se vienen seis fechas finales para definir nuestra suerte.

Uno que miró de lejos el revitalizante triunfo de Chile fue Alexis Sánchez, quien no ha sido llamado a la Roja desde la Copa América 2024. El máximo goleador de la selección lucha contra una rebelde lesión desde hace unos cinco meses y se ha perdido los últimos seis duelos de Eliminatorias.

Sin importarle la diferencia horaria, el Niño Maravilla miró el partido desde Udine y hasta vibró con el golazo de Lucas Cepeda para el 3-2. No solo eso: además, se conmovió con el liderazgo de Arturo Vidal, el capitán en esta fecha doble de la Roja, y le dejó un tremendo mensaje en redes sociales.

Este miércoles, las cuentas oficiales de la Roja destacaron a Vidal. Alexis aprovechó la ocasión y comentó: “Vamos, King, carajo, así te quería ver: un guerrero y motivando al resto. Ahora descansa y pórtate bien… con un buen vinito como te enseñe en Italia“.

Alexis le dejó un mensaje a Vidal tras el triunfo de Chile… No juegan juntos desde 2023 | Photosport

Vidal espera por el regreso de Alexis Sánchez a la Roja

Arturo Vidal, en tanto, habló de la ausencia de Alexis Sánchez y opinó sobre la particular arenga que dejó el delantero en la previa. “No vi el mensaje, pero me alegro de que esté así. Ojalá hubiese más directo y hubiese hablado con los muchachos, no sé si habló con alguno”.

De todas formas, manifestó que “se recupere, que vuelva a la selección y que los más grandes de la Generación Dorada ojalá estén en un buen nivel cuando toque los partidos y que sean un aporte si es que el entrenador los necesita”.