Mundial Sub 20

La Roja se jugará este día su paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20: Estos son los posibles rivales

La Selección Chilena logró la clasificación de forma insólita a octavos de final del Mundial Sub-20.

Por Andrea Petersen

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Roja va por el pase a los cuartos de final del Mundial.

La Selección Chilena se inscribió de manera insólita en los octavos de final de la Mundial Sub 20, luego de caer frente a Egipto por 2 tantos a 1 produciéndose un triple empate en el Grupo A que debió resolverse por el número de tarjetas amarillas.

Al tener menos que sus rivales, Nueva Zelanda y Egipto, la Roja, con tan solo 3 puntos, paso a la siguiente rueda del campeonato y ahora espera a quien será su rival para enfrentar el paso a los cuartos de final, el cual saldrá del denominado “grupo de la muerte” que integran España, México, Brasil y Marruecos.

¿Cuándo juega Chile por octavos de final?

Los dirigidos por Nicolás Córdova se jugarán el paso a los cuartos de final el próximo 7 de octubre a las 16:30 horas.

Nicolás Córdova habla de la derrota de Chile y la clasificación

A pesar de que el resultado favoreció a la escuadra nacional, las críticas se hicieron presente. Ante esto, el DT señaló: “Yo respondí que tengo otras métricas. Si la gente quiere hacer leña de eso, qué puedo hacer. Yo siempre respondo de fútbol y con argumentos”.

Pablo Milad reaparece en público tras acusación por maltrato laboral en el Mundial Sub 20: así reaccionó

Nicolás Córdova respondió a las críticas por el desempeño de la Roja/Photosport

No quiero polemizar más. Se han dicho tantas cosas, se ha escrito tanta cosa, hay tanta gente que opina… Yo solo doy mi opinión. Ustedes son periodistas y yo entrenador, obvio que tengo una visión distinta. Agradezcan y valoren que hay un técnico chileno como yo que habla de fútbol y con argumentos“, explicó.

Agregando que considera que se hizo un buen partido, pero se llevan el sabor amargo de perder en minutos finales. “La realidad es que otra vez fallamos en la definición. Ellos se jugaron sus chances y ahora veremos qué pasa con las diferencias”.

“Tuvimos innumerables ocasiones y lamentablemente nuestro ‘9’ no está en gracia. Hay que levantarlo y aprender a pasar los momentos. Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos”, añadió.

