¿Ir a ver a Chile a Buenos Aires o comerse 25 sándwiches de milanesa? Los precios de las entradas del Argentina vs la Roja por Eliminatorias

Barato no está. Las entradas de Chile vs Argentina en Buenos Aires están a la venta y los precios, si bien no son exhorbitantes, tampoco son de acceso popular.

Ver fútbol en vivo y en directo se vuelve cada vez más un privilegio. Así queda claro con el dinero que hay que dispensar para poder ver al equipo favorito o a la selección de cada país.

Pero, en el caso de los duelos de Eliminatorias para el Mundial, las tarifas suelen ser aún mayores. En el caso del duelo en Buenos Aires, no será para nada fácil hacerse con un ticket. O, por lo menos, habrá que utilizar la tarjeta de crédito.

Sea como sea, las entradas empezarán a ser vendidas este viernes y serán cuatro días en los que los hinchas podrán quedarse con un puesto en el trascendental duelo por Eliminatorias.

Precios

Unos 25 sándwich de milanesa o una decena de pizzas de roquefort. Eso es lo que uno podría comprar en Argentina por el precio de la entrada más barata al duelo entre Chile y la Albiceleste ($75.000 pesos argentinos).

Es decir, una entrada para galería (en el caso del Monumental de River, Sívori y Centenario Alto) sale casi un tercio del sueldo mínimo allende los Andes. ¡Y eso que es la más barata!

Si nos ponemos a hablar de la más cara, otro gallo canta. Hay que gastar $210.000 pesos argentinos para ir a San Martín y Belgrano Media, lugares con palcos privados. En este caso… ¡es casi un suelo mínimo!

La cosa es que para los chilenos puede ser algo más a la mano, aunque no deja de ser. Son un poco más de 71 mil pesos chilenos para la entrada a galería y levemente más de 200 mil en el caso de los asientos de cuero.

¿Cuándo es el duelo entre Argentina y Chile?

Chile y Argentina se verán las caras en el Monumental de River Plate el próximo jueves 5 de septiembre. El duelo está programado para las 20.00 horas de nuestro país.