No hay vuelta atrás: Claudio Bravo dijo adiós al fútbol. El portero nacional colgó los guantes el reciente lunes y dio por finalizada una carrera plagada de éxitos. Con 41 años logró conquistar dos Copas América y llevó el nombre de la selección chilena a lo más alto.

Por lo mismo su ex compañeros llenaron de mensajes las redes sociales en honor a su trayectoria. “Sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado”, comentó Arturo Vidal en una de las cartas más emotivas de la jornada.

Por lo mismo, Claudio Bravo agradeció las palabras del King y recalcó la gran relación que ambos mantienen. Esto luego del quiebre que protagonizaron y que hasta los distanció de la Roja de todos.

“Con Arturo nos conocemos antes de la etapa profesional, de pequeño, lo pasaba a buscar a su casa y lo llevaba a entrenar. Al margen de lo que diga uno u otro, pero el cariño y admiración está, lo admiro por conocerlo de pequeño. Le tengo respeto”, expresó el oriundo de Viluco.

La defensa sobre Arturo Vidal

Pero más allá de los elogios, el Bicampeón de América aprovechó el espacio en Radio ADN y lamentó el poco cariño que recibe Vidal en Chile. Lo que se ha visto en los últimos partidos que ha disputado con Colo Colo, especialmente cuando hacen de visitante.

Por lo que hizo un llamado a los hinchas a considerar este tipo de actitudes que solo dañan y terminan alejando a los referentes del fútbol chileno. Incluso deslizó que no sería el único que ha pasado por este tipo de inconvenientes.

“Arturo ganó todo en el fútbol, es lo mismo que pasa con Tiane, hay poca gente exitosa. Reconocido en España, Alemania e Italia. Acá entra a un estadio y el rival lo quiere escupir, insultar, tirar una piedra. Eso no pasa en otros países”, sentenció.