Después de dos décadas de éxito, Claudio Bravo colgó los guantes y anunció su retiro del fútbol profesional. El portero bicampeón de América con la Roja y de una triunfante trayectoria en Europa puso fin a su carrera a los 41 años, durante los que ganó 22 títulos a nivel de clubes y selección.

¿Y ahora? El capitán todavía no define qué hará tras el anuncio de su retiro, pero sí tiene algo seguro: quiere ser técnico de la selección chilena algún día. En diálogo con Pedro Carcuro en TVN, Claudio Bravo contó que la banca nacional es su meta, aunque dejó claro que tiene que prepararse mucho.

“Me gusta hacer las cosas bien. Sé que si tomo la decisión y lo hago apresuradamente, voy a chocar. Tengo que darme el tiempo para hacerlo bien, darme una vuelta por Europa y visita a gente que me entregó mucho, y ya no verlo como jugador, sino que visualizarlo para el futuro”, contó.

“Quiero hacerlo y bien, porque las expectativas en uno son altas. Mi meta es entrenar a la selección algún día. Sería magnífico, un sueño. Esperemos que se dé la oportunidad, que el futuro nos acompañe de buena manera. Para eso tiene que haber una preparación grande, porque no es fácil”, aseguró.

Claudio Bravo quiere ser DT de la Roja algún día | Photosport

Guardiola le dijo a Claudio Bravo que podía ser DT

Además, Claudio Bravo recordó el día en que Pep Guardiola le dijo que tenía futuro como técnico. “Él me lo comenta muchos años atrás, me llama a su oficina y me dice: ‘Visualiza cosas, tienes que estar pendiente de esto y esto otro porque tienes potencial increíble para ser entrenador'”, rememoró.

“Mi respuesta fue: ‘Me quedan ocho años más de carrera, ¿me quieres retirar?’. Él me contestó, “¡No! No te quiero retirar, pero empieza a visualizar cosas porque tienes cosas positivas e innatas que te pueden ayudar'”, relató Bravo.

Para estar actualizado con las noticias del fútbol chileno e internacional, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.