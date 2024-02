Revuelo en el ambiente futbolero nacional causaron los dichos que Carlos Caszely expresó a RedGol respecto de quién debe ser el arquero titular de la Selección Chilena en la era de Ricardo Gareca como entrenador, en particular por una frase.

“Si está bien, tiene que venir Claudio Bravo, es el mejor; pero el arco igual está asegurado con Brayan Cortés, que es un fenómeno“, expresó el Chino a nuestro portal, lo que provocó un intenso debate entre algunos históricos que defendieron la portería de La Roja.

Es el caso de Roberto Cóndor Rojas, que en charla con RedGol expresó que si bien entiende que “los dichos de Carlos no fueron con maldad, es una crítica sana”, es enfático en afirmar que “Claudio Bravo es indiscutible, hoy puede ser que Cortés esté mejor, pero no significa que técnicamente sea más que él“.

Además, el ex capitán de La Roja sostiene que “en la curva ascendente de su rendimiento, Claudio fue un fenómeno durante una década y media, ¿me entiendes? Tal vez por el buen momento que están los dos arqueros, pero no se puede decir que Claudio no es fenómeno”.

¿Qué dicen los históricos sobre Bravo y Cortés en La Roja?

Otro que supo defender la portería de la Selección fue Óscar Wirth, quien consultado por RedGol sobre los dichos de Caszely, manifestó que “entre (Gabriel) Arias y Cortés pueden sacar la tarea mientras Bravo no esté. Pero de ahí a que sea un fenómeno, me gustaría saber el por qué tiene ese concepto”.

“Cortés sí marca la diferencia, pues el resto de los arqueros que juega acá (en Chile) dejan mucho que desear; pero en la plenitud de sus condiciones, Claudio Bravo sí que era un fenómeno, hablando exclusivamente como jugador”, sentencia el ex arquero.

Mientras que uno que conoce muy bien al hombre de Viluco es su mentor, Julio Rodríguez, quien no quiso utilizar ese calificativo para ninguno de los nacionales, pues a su juicio, “fenómeno es Neuer, es ter Stegen, que están por encima de Ederson, Allison, y por encima de todos los arqueros que hay en el mundo“.

Ante los dichos de Caszely, deja en claro que “Si Claudio está bien, y Gareca quiere jugar un fútbol de posesión de balón, me da la impresión que sería el número uno”, y agrega que “Bravo fue un fenómeno cuando jugó en Barcelona, donde estuvo por encima del alemán”.

