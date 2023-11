Se han dado a conocer importantes fechas para la próxima Copa América, que se jugará en Estados Unidos en 2024, que contará con equipos de Conmebol y Concacaf, que se jugará entre el 20 de junio y el 14 de julio.

En ese sentido, se ha dispuesto que el 7 de diciembre se desarrollará el sorteo de los grupos en el país anfitrión, en la ciudad de Miami, donde se conocerá el futuro de la selección chilena en esta competencia.

En normas generales se ha conocido que serán 16 los países que estarán en la lucha por el trofeo, donde van las 10 selecciones de la Conmebol, más seis de Concacaf que saldrán de la Liga de Las Naciones.

Hay que recordar que la última selección que se quedó con una copa en Estados Unidos fue la Roja, cuando en 2016 levantó la Copa América Centenario, luego de vencer a Argentina con Lionel Messi.

Sorteo

Fue el periodista Rodrigo Romano, quien confirmó la información del próximo gran torneo de selecciones, que se jugará en medio de las eliminatorias para el Mundial 2026, que se jugará en Canadá, México y el mismo Estados Unidos.

En ese sentido, ya está confirmado que participarán las 10 selección de Conmebol, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, además de Chile.

La única duda tiene que ver con Concacaf, donde se esperan definiciones para los seis cupos disponibles, por lo que hay una decisión importante para conocer a los primeros cuatro.

“Entre el 17 y 21 de noviembre quedarán definidas cuatro de esas seis que saldrán de los ganadores de estas llaves en régimen de ida y vuelta”, detalló Romano.

Estas llaves serán: “Honduras vs. México, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, Jamaica vs. Canadá y Panamá vs. Costa Rica”, detalló.

“Los otros dos de Concacaf se determinarán en un Repechaje entre las cuatro selecciones que pierdan los partidos arriba mencionados”, explica.

¿Cuál será el plan de la Roja?

Todavía no se ha determinado el plan que va a tener el técnico Eduardo Berizzo para esta competencia, que será la más importante tras la fecha FIFA de eliminatorias de este mes de noviembre, donde reciba a Paraguay, además de visitar a Ecuador.

Existe una idea de asistir con una selección de proyección, teniendo en cuenta que se necesiten más jugadores que exploten para las eliminatorias, en un tema que deberá resolver en un pronto tiempo la selección chilena.

A la espera del sorteo, por ahora la Roja sólo está enfocada en las eliminatorias, para conocer el futuro y su planificación hasta la Copa América en Estados Unidos el próximo año.

