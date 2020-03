Ver EN VIVO Brasil vs Chile por el Sudamericano Femenino Sub 20

La Selección Chilena Sub 20 Femenina se despedirá este sábado del Sudamericano de la categoría en el duelo con Brasil por la última fecha de la fase de grupos.

Ya sin posibilidades de clasificar al cuadrangular, la Roja Sub 20 buscará irse con una buena actuación tras no ganar ni un solo partido.

Las brasileñas son punteras y ya están en la siguiente fase. El duelo será sin público por la alerta sanitaria en Paraguay.

���� #LaRojaFemeninaSub20 sigue con la preparación para cerrar la participación en el Sudamericano #Sub20Femenino - Argentina 2020



�� A darlo todo en nuestro último duelo frente a @CBF_Futebol ���� (14/03)#VamosChile pic.twitter.com/CTDRtgYNb7 — Selección Chilena (@LaRoja) March 11, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Brasil vs Chile en la despedida de la Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20?

Brasil vs Chile en la despedida de la Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20 jugarán este sábado 14 de marzo a las 21:15 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Brasil vs Chile en la despedida de la Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20?

Brasil vs Chile en la despedida de la Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20 será transmitido por DirecTV Sports +, en los canales 613 (SD) y 1613 (HD).

⚽️ Para cerrar su segunda semana de prácticas, #LaRojaSub20 disputa un partido de entrenamiento con el primer equipo de @AC_Barnechea



������ ¡A seguir conociéndose y trabajar bien! pic.twitter.com/zqzDJ2FGNK — Selección Chilena (@LaRoja) March 11, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Brasil vs Chile en la despedida de la Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20?

Si buscas un link para ver en vivo y online Brasil vs Chile en la despedida de la Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20, podrás hacerlo en DirecTV GO.