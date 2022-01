En una entrevista abierta para la web de la Fiorentina, Erick Pulgar habló de todo de su vida personal, tanto así que también contó de sus particulares gustos por la música, los juegos, las series y la comida.

Como nunca antes se había visto al volante de la selección chilena, Pulgar abrió su espacio para mostrar cómo vive su vida en Italia, con muchos nexos con Chile.

"Escucho mucho reggaetón. Me gusta mucho la música y si tengo que hacer algo es un elemento indispensable", destaca en la web de la Fiorentina.

"Me gustan mucho Ñengo Flow, Daddy Yankee y Anuel. En este período escucho mucho a algunos artistas chilenos, como Pablo Chill-E, el Pailita, Marcianeke. Son artistas que están surgiendo ahora en Chile y que están disfrutando cada vez más de éxitos", precisa Pulgar.

En ese sentido, también ha ido adoptando costumbres que hay dentro del camarín y con las distintas nacionalidades de sus compañeros de equipo. "En Chile no se toma mucho mate, pero ahora cada vez más gente está empezando", asegura.

"Con nosotros en el vestuario están Lucas, el Chino y Nico que siempre lo beben, así que nosotros también lo bebemos. De la comida italiana definitivamente no te puedes quejar, aquí comes bien. Pero definitivamente extraño la comida chilena, especialmente la comida de mamá. Mis platos favoritos son la cazuela, el mote guisado y los porotos", comenta Pulgar.

No sólo eso, porque en sus tiempos libres el volante ha descubierto nuevos gustos para complementar su vida, donde hasta asegura que está iniciando en lives.

"Aquí en Florencia, en mi tiempo libre, traté de descubrir un poco la ciudad. También disfruto estar con mis amigos. Soy un fanático de los videojuegos. Me gusta Call of Duty y estoy empezando a hacerlo en vivo en Twitch. En mi tiempo libre escucho mucha música y juego videojuegos", enfatiza el jugador.

A la hora de estar tranquilo en la televisión, Pulgar tiene definido sus gustos, donde le gusta la acción.

"Me gustan mucho los documentales. Entre las series de televisión que he visto recientemente está "El Cartel de los Sapos: el origen". Me gusta ese tipo de series, donde se trata de la mafia, la guerra, cosas así. Narcos, Gomorra, Peaky Blinders", finaliza.