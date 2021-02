Martín Lasarte se ilusiona con la selección chilena: “Sueño con ese gol que nos dé pasajes al Mundial”

Luego de muchas semanas de búsqueda y varios candidatos, Martín Lasarte fue oficializado como el nuevo director técnico de la selección chilena, quien tendrá la misión de obtener rápidamente resultados para escalar posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar.

Sin embargo, a pesar que el técnico uruguayo fue anunciado el miércoles en la noche y recibir la bienvenida de Arturo Vidal por redes sociales, aún no habíamos escuchado sus impresiones por asumir este nuevo desafío profesional.

“A la hora de decir algo, un mensaje, una palabra, una frase, lógicamente todos queremos ser los más originales, los más brillantes. A mí me nace lo que me nace, tener esta oportunidad hace que uno vuele, vuelen los sueños, vuele la ilusión. Esto es un sueño de todos y en el cual me siento involucrado”, partió diciendo en el video que subió la Selección en redes sociales.

“Lo único que sueño es que no sé qué jugador va a convertir ese gol, no sé en qué momento será, pero las Eliminatorias son complicadas, son parejas. Generalmente se definen al final, en ese último partido, y que se pueda colgar de una columna o con sus compañeros en ese abrazo apretado de gol, que todos necesitamos para conseguir el pasaje al Mundial, sueño con eso”, agregó.

“No sé qué partido va a ser, no sé qué minuto y no sé qué jugador, pero sueño que esa circunstancia va a ocurrir (...) Un gran reto siempre nos lleva una gran responsabilidad, pero también es una cuestión estimulante. Desde mi punto de vista, es de pasión. El fútbol tiene eso y particularmente que me ha tocado trabajar en este medio en dos equipos importantes, es como la frutilla de la torta la posibilidad de conducir a la Selección y llegar al Mundial”, sentenció.

Ahora, Machete viajará en las próximas horas a Uruguay para finiquitar temas personales y, posteriormente, volver a Chile y trabajar en Juan Pinto Durán para afrontar la doble fecha FIFA de marzo.