La "Breretonmanía" sigue avanzando desde que el seleccionado nacional comenzó a ganarse un espacio en la Roja, donde ahora es pieza fundamental para el equipo de Martín Lasarte en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Es que el fanatismo por Ben Brereton salta desde la cancha a la música, donde el compositor nacional, Renzo Música, le ha dedicado dos temas al goleador del Blackburn Rovers, donde también en estos días sacó una interpretación en inglés, la que incluye coreografía.

Esto hizo que el tema sea muy comentado por los hinchas del equipo de la Championship y que promete dejar bailando hasta el amargo técnico Tony Mowbray, quien se enoja cada vez que le nombran a Chile.

Eso sí, para Renzo lo más emocionante fue que por primera vez hizo conexión con el propio Ben, quien en la noche del martes le mandó unos aplausos por su interpretación.

"Mis amigos me decían misión cumplida. Yo estaba emocionado, sabía que estaba enterado porque la mamá siempre me daba likes, también de su familia, pero faltaba él personalmente. Pero ahora que hice el posteo en inglés y canté la canción también, donde quiero decir que es en un muy mal inglés. Fue emocionante. Pero me emocionan más los hinchas con comentarios bacanes, porque son simpáticos y me piden que vaya al estadio a cantar al entretiempo", cuenta Renzo en conversación con Redgol.

¿Cómo nace este cariño con Ben, Renzo?



Fue súper fluido por el momento que fue pasando Ben en la selección. Primero fue con la canción de los "Blondon Boys", entonces me sonaba mucho cambiarle a Ben. Empecé a preguntar, a averiguar, entonces dije la voy hacer yo antes que alguien la haga. La subí a Tik Tok, sin muchas expectativas. Fue un boom, además que justo Ben hizo goles contra Paraguay y Venezuela.

¿Luego vendría otro tema?



Luego hice el otro con la canción que se hizo famosa "Karen Paola" y la hice con coreografía, como está de moda en Tik Tok, el tema de los challenges y los desafíos. Fue furor, me empezaron a llegar mensajes de los ingleses. Entonces ahora para ellos hice la versión en inglés

¿Es verdad que lo quieren invitar a Inglaterra?



No me ilusiono con eso, pero imagina, sería lo máximo. Me dicen que se están preparando para cantar la canción en el estadio, porque creo que están de aniversario el sábado, así que están preparando algo, creo.

¿Sería tu sueño eso?



Para mí, si me preguntas cuál es mi objetivo, es que la gente cante un poco la canción en el estadio y me doy por pagado. Veo comentarios en broma o en serio, que me dicen que vaya para allá. Casi que van a hacer una colecta para poder cantar en el entretiempo, pero son palabras mayores. Yo soy soñador, pero todo puede pasar en la vida, con la buena onda todo puede ser.

¿A qué te dedicas?

Yo soy músico, pero esta es una rama de humor que también me gusta hacer. Lo hago de estratégia, para que me conozca más gente y después escuche mi música más seria en plataformas como Spotify o Youtube. Mis redes sociales son Renzo_musica, en Spotify Renzo y en Youtube Renzo Music.

¿Algún otro jugador para hacerle un temita?



También le hice una canción al "Pibe" Solari, que los hinchas de Colo Colo también me festejaron mucho.