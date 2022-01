La selección chilena saltará este martes 1 de febrero a la cancha del estadio Hernando Siles de La Paz para buscar seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, y para eso enfrentará a Bolivia en los más de 3.600 metros sobre el nivel del mar de la capital altiplánica.

Y es que tras la derrota con Argentina en Calama las posibilidades de clasificar son mínimas, pero para seguir manteniéndolas es vital ganar los tres partidos que quedan, por lo que Martín Lasarte y sus pupilos tendrán tres finales de aquí en más. Y bajo ese contexto recibieron la arenga de Roberto Cóndor Rojas.

El histórico exarquero de La Roja y Colo Colo dialogó con RedGol y fue consultado por la casi segura eliminación chilena, a lo que el responde tajante que “no, yo creo que no, pero es importante sacar un buen resultado contra Bolivia, hay que ganar en La Paz. Es complicado porque ellos también se juegan su posibilidad, pero es ganable".

"Contra Venezuela, que perdió 4-1, jugaron muy mal. Va a ser difícil para Chile administrar la presión que tienen, pero yo creo que va a sacar un buen resultado", complementó.

Eso sí, a pesar del optimismo igual aprovecha que en La Paz tendrán su primer gran desafío en la recta final, pero lo realmente complicado vendrá en los últimos partidos. "Ahora, el problema no es solamente sacar un buen resultado contra Bolivia, sino que lo que viene después”.

Sobre la opción de una eventual salida anticipada de Machete de la selección, el Cóndor apunta que "no, yo creo que hay que dejar que termine", y aprovecha para referirse a uno de los nombres que ha tomado fuerza para reemplazarlo: Gustavo Quinteros.

Por eso, sobre el tema del director técnico de Colo Colo reconoce que "no es momento para administrar ese tipo de nombres, hay tiempo después para que la gente del fútbol se siente en la mesa y pueda llegar a lo que sea lo mejor para la selección, pero en este momento hay que dejarlo (a Lasarte) terminar este proceso y después ver lo que se puede hacer”.

Y para finalizar al respecto se la juega toda y reconoce que “sí, yo creo que a Bolivia se le gana", aunque también deja sobre la mesa una dura advertencia. "Ahora si no se gana, olvídate de todo”, cerró.

"Los primeros 15-20 minutos yo no vi a la selección chilena"

La dolorosa derrota de Chile ante Argentina no solo dejó al Equipo de Todos con muy pocas posibilidades de decir presente en el Mundial de Qatar 2022, sino que también dejó con un amargo sabor de boca a quienes gustan del buen fútbol, ya que el nivel exhibido en el estadio Zorros del Desierto no fue el mejor.

Y eso le ha significado recibir una gran cantidad de críticas a Martín Lasarte, que en su condición de director técnico de la selección chilena debe buscar la fórmula adecuada que le permita vencer ahora a Bolivia, y ahora fue el Cóndor Rojas quien confesó a RedGol que tampoco le gustó ver a La Roja en Calama.

“La verdad es que los primeros 15-20 minutos yo no vi a la selección chilena. Yo no entiendo como no jugó (Mauricio) Isla desde el comienzo, ¿cómo lo vas a poner los últimos 20 minutos del segundo tiempo? No entendí por que Isla no empezó jugando, estuvo eso de que estuvo enfermo o recuperándose, pero un jugador así lo tienes que llevar desde el comienzo", continuó.

Tras eso, reconoce que "después puedes cambiarlo si no te está rindiendo o si la parte física no lo acompaña. Paulo Díaz, que estaba jugando en su posición, no es lateral derecho o no es el que se necesitaba en ese momento. Cuando entró Isla Chile empezó a jugar por el lado derecho y a abrir la cancha, Argentina juntaba muchos hombres a la entrada del área, y por ahí salieron algunas jugadas".

Después se va a la delantera, y acusa que “yo no estoy de acuerdo con lo que él (Lasarte) hizo en el partido, porque sacó a Brereton de centrodelantero para moverse por los laterales, es el único hombre de área y lo saca fuera del área. En un tiempo jugaba más por el lado izquierdo o por el derecho, pero todo el peligro lo pone en el área”.

Finalmente, destaca que “ahora, en el caso de Alexis, es uno de los jugadores que tienen más la pelota, pero no tiene compañeros que aparezcan para jugar y el nivel de Vargas no fue un nivel de lo que mostró aquí en el fútbol brasileño el último tiempo”.

