Ronald Fuentes exige que se defina el nuevo entrenador de la selección chilena: "Están desperdiciando el tiempo"

Ronald Fuentes surgió con fuerza esta semana como candidato para ser el nuevo entrenador de la selección chilena. Sin embargo, el ex DT de Unión Española reconoce que no ha recibido llamado alguno de parte de la ANFP y que está "esperando tranquilo".

"Nadie de la federación o de los encargados de la selección me llamó. Por eso tampoco me genero expectativas. Estoy esperando que termine el torneo y ver si algún club quiere contar con nosotros, para ver si hay alguna reunión, estamos con muchas ganas de seguir trabajando, mostrando que a bajo presupuesto podemos lograr cosas importantes y que la idea de juego si se aplica bien y encuentra los intérpretes ideales se puede realizar", explica el ex defensor mundialista en diálogo con Deportes en Agricultura.

Para el estratega nacional, "el nombre del entrenador chileno se ha reivindicado, porque se han mostrado diversas formas de jugar, pero de distintas maneras. La gente sabe cómo juega el Coto Sierra en Palestino, Coto Ribera en Coquimbo o el Flaco Leiva en Iquique. Son formas de jugar muy claras y sí sirven para reivindicar al entrenador chileno, bienvenido".

De todas formas, Fuentes cree que hay que apurar los plazos en La Roja. "Se ha demorado más de la cuenta la elección de un seleccionador. Ya se sabía que no iba a trabajar Reinaldo Rueda, lo tenía claro el directorio, tuvieron el tiempo suficiente y se ha tomado mucho tiempo, pensando que el técnico nuevo tiene que viajar a ver a los jugadores de Europa, empezar a armar el listado, plantear lo que va a querer... Son muchas cosas de por medio que necesitan tiempo y no lo va a tener. Ojalá que no nos pase la cuenta en esta doble fecha de marzo que es muy importante para la selección", advierte.

Ronald Fuentes celebra gestos de Arturo Vidal



Ronald Fuentes asume que una de las ventajas de un técnico chileno está en la relación que establezca con los seleccionados. "Es importante que el técnico que llegue tenga la credibilidad de los jugadores. Pasa mucho en los equipos, pero también a nivel de selección. Y lo importante, por el poco tiempo de trabajo que tienen los seleccionadores, es que el mensaje sea claro. No vender humo y decir que haremos esto, esto y esto otro, si al final son dos o tres cosas las que hay que trabajar de buena manera", reflexiona.

En ese sentido, el DT recalca que "esta es una selección que viene trabajando tres años seguidos. Seguramente más de algún informe habrá de todo lo que se hizo, para sacar algunas conclusiones y ver lo que te puede servir, para no desperdiciar el tiempo y tratar de entregar lo mejor posible en cuanto a sistema de juego, la forma de jugar y lo que hay que hacer de los rivales, que es fundamental para esta selección. Tiene harto trabajo el seleccionador nacional y poco tiempo para implementar una idea de juego", subraya.

Ronald Fuentes es uno de los candidatos a la banca de la selección chilena. Foto: Agencia Uno

Otro matiz en la elección del nuevo seleccionador chileno lo marcó Arturo Vidal, cuando aprovechó sus redes sociales para declararse partidario de la llegada de un entrenador chileno a La Roja. Fuentes lo analiza con agrado.

"Me parece bien que Arturo, que es un jugador que ha jugado y ha logrado todo, y es uno de los símbolos de la selección y la Generación Dorada, esté nominando a técnicos nacionales. Siempre va a ser muy bienvenido y muy bien recibido", argumenta el estratega.

"Y sí siento que hay muchos técnicos chilenos que están capacitados para asumir un rol en la selección. Después depende de que la dirigencia se la juegue por un técnico chileno o si ellos tienen tomada la decisión de un técnico extranjero y que lo van a seguir esperando y van a seguir perdiendo el tiempo, también es una responsabilidad que tendrán que asumir si las cosas no se dan, porque hay muy poco tiempo, se sigue esperando una alternativa que cada vez se pone más engorrosa y eso les puede pasar la cuenta futbolísticamente para esta doble fecha de marzo", agrega.

Por qué la federación no cuenta con los entrenadores nacionales. Fuentes cree que el hecho "de que no vaya un técnico chileno es porque tiene menos margen de malos resultados. Ni Dios lo quiera, pero si asume un técnico chileno y le va mal en la fecha de marzo, la gente no va a tener la paciencia, el periodismo no va a tener la paciencia y la ANFP se va a desesperar".

"Siempre ha pasado, tanto en clubes como en selecciones, que los técnicos nacionales tienen un poco más de tiempo en relación a malos resultados. Me da la sensación de que por ahí va que no conversen con un técnico chileno", sentencia.

Ronald Fuentes tuvo una destacada actuación al mando de Unión Española, con la que se metió en puestos de Copa Libertadores en dos temporadas consecutivas. Foto: Agencia Uno

Finalmente, Ronald Fuentes asume su preocupación en torno a la elección del reemplazante de Reinaldo Rueda. "Yo creo que están desperdiciando el tiempo (los dirigentes). Si quieren a Matías Almeyda o a Hernán Crespo, ya deberían darles un corte definitivo y ver lo que pasa, porque si quieren una tercera o cuarta alternativa a lo mejor ya no va a estar disponible después y se va a seguir perdiendo el tiempo".

"No tengo redes sociales, me manejo sólo con teléfono para llamar y Whatsapp, leí que aparecí en una páguna de internet de deportes, pero estoy tranquilo, esperando que termine el torneo para ver si se puede trabajar en un club. No trabajo con representantes, mi número es de acceso fácil así que estoy esperando tranquilo que aparezca algo", completó.