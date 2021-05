Roberto Cóndor Rojas recomienda que Chile no vaya a la Copa América en Brasil: "Por mí, que no se juegue"

La confirmación de Brasil como nueva sede de la Copa América, después de que se descartara a Argentina y Colombia como anfitriones, levantó inmediatas críticas en contra de las autoridades de la Conmebol y el gobierno del país más grande del continente.

Y los chilenos no se hicieron esperar, particularmente el caso de Roberto Rojas, ex arquero y capitán de la selección chilena que se encuentra radicado en Sao Paulo. El Cóndor se opone a la realización del torneo y a la presencia de la selección nacional.

"Mirándolo bajo el punto de vista de salud pública, prefiero que Chile no venga. No sé cómo ningún país se ha puesto a pensar seriamente en lo que se puede perjudicar", sentencia el ex portero de Colo Colo y Sao Paulo.

"A los chilenos y a todos nos gustaría ver la Copa América, pero Sudamérica no tiene condiciones en este momento. Ningún país, la tiene. Menos Brasil. Si estuviera en mis manos la decisión, no tendría Copa América, de forma ninguna", advierte el Cóndor.

Alexis Sánchez encabeza la selección chilena que deberá afrontar la próxima Copa América en Brasil. Foto: Agencia Uno

Según Rojas, la gravedad de la decisión está en la evolución que ha vivido la pandemia en Brasil. Es lamentable porque acá los científicos que entienden de esta enfermedad han manifestado en forma directa y clara que se va a vivir una nueva ola el mes que viene, una tercera ola que significaría cerrar los barrios y el comercio", explica.

"Y me extraña mucho que Brasil haya permitido traer la Copa América para acá, porque no hay condiciones sanitarias para hacerlo. Como Brasil tiene un gobierno negacionista, está autorizando traer la Copa América, que me parece un error difícil de entender", agrega.

Es que según el protagonista del Maracanazo de 1989, "no es posible" que se haya tomado esa decisión. "Vamos a tener una tercera ola, que no podremos salir ni al patio de la casa y se trae un evento deportivo, que no es necesario. En ningún país".

Finalmente, cuestionó a las cúpulas dirigenciales. "Si en Sudamérica estamos pensando que somos Europa, nunca lo seremos, porque estamos muy atrasados. El pensamiento de algunos gobiernos y dirigentes del fútbol es muy atrasado", completa Rojas.