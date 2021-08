La gran novedad en la nómina de la selección chilena para la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas fue Robbie Robinson, jugador estadounidense con madre de nuestro país, lo que le permitió obtener la nacionalidad y ahora con la gran posibilidad de defender la camiseta nacional.

Sin embargo, para el exjugador de la Roja, Fabián Estay, su llamado es algo precipitado al dejarse por fuera a otros elementos. "Este chico de 22 años fue captado de un draft en el fútbol universitario, más allá no puedo mencionar, no sé si es un tema de scouting, es un tema de cómo lo conocieron o que supieron que su mamá es chilena", mencionó a RedGol.

Para el ahora comentarista televisivo fue un error no llamar a alguien con más recorrido. "Felipe Mora es un jugador más hecho, más experimentado, tiene nueve goles en la MLS, yo no sé si habrá otros intereses. No estoy diciendo que el chico no merezca estar en la selección pero mayores argumentos que Felipe Mora no creo que los tenga, futbolísticos digo", sentenció.

Felipe Mora quedó fuera de la nómina pese a su buen momento. (Foto: Getty Images)

Estay habló, también, de la disputa entre las selecciones y las ligas que no quieren ceder a futbolistas para estas fechas. "Me parece que los equipos tanto ingleses como españoles tienen su derecho de protestar o decir no los mando, pero acá hay un reglamento FIFA y tiene consecuencias. FIFA tendrá que tomar medidas en el asunto. El tema es que acá el jugador queda entre la espada y la pared, en algún momento no sé si habrá represalías si la FIFA dice que tienen que viajar", apuntó.

Según su criterio, los clubes se impondrán. "Me parece que Infantino ha hecho un buen trabajo pero no tiene la autoridad o como en otras oportunidades, el tema de ser autoritario o tajante. Veremos qué sucede, pero me parece que es una guerra que no va a llegar a buen término", indicó.