Este jueves a las 21:00 horas la selección chilena se enfrenta a Venezuela por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Jorge Pellicer, ex DT de Unión Maracaibo, conoce bien el fútbol venezolano y anticipó que el partido no será fácil para la Roja.

"Ellos sienten que con la llegada del entrenador Leonardo González han vuelto a retomar la desfachatez futbolistica, así le empezaron a ganar a Brasil y le ganaron a Ecuador", advirtió el ex DT de Universidad Católica en Radio ADN.

"Me preocupa la explosividad de Venezuela, que sienta que no tiene mucho que perder y se lo tome con tranquilidad. Si juega Darwin Machís por la izquierda es una ardilla voladora, demasiado rápida", añadió.

Sobre el planteamiento de Chile, comentó: "El equipo debe estar atento cuando está en el campo contratrio atacando, los hombres que están haciendo la custodia, muy atentos, para que ese balón se recupere rápidamente y podamos insistir en ataque".

Pellicer cree que la clave es el lado derecho de la Roja: "Isla es un tiempista, lee muy bien cuando es el momento oprotuno de subir. Y uno que lo entiende muy bien es Alexis Sánchez, ese tándem tiene que darnos la llave, aunque en Venezuela tratarán de contrarrestar".

También se refirió a los jugadores jóvenes de la Roja, que él dirigió: "A Carlos Palacios lo vi mejor entrenando que compitiendo y vi un talento tremendo que no he podido confirmar cuando le toca jugar por la selección nacional. Los mismo me pasa con Diego Valdés, que no está mostrando su verticalismo. Ellos pueden más".

Finalmente reflexionó sobre el rol y el empoderamiento que no han tenido los jugadores jóvenes en la Roja: "Es importante la apropiación de los jugadores que no fueron parte de la generación dorada, que todavía no sienten que tienen que entrar a romperla. Los jugadores nuevos sienten que tienen que entrar a cumplirle a la generación dorada. Ellos deberían expresar al máximo sus cualidades".

"Brereton no lo vivenció por eso juega más suelto. Esta generación nueva vivió al alero de los grandes jugadores, entonces estaban traquilos, cómodos. Eso tiene que cambiar, los nuevos jugdores se tienen que empezar a sentir más importantes. Era algo que no era necesario en los últimos 12 años, porque la generación doarada no soltaba la camiseta", cerró.

