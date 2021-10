Este domingo Colo Colo se enfrenta a Universidad Católica en el Estadio Monumental por la fecha 28 del Torneo Nacional, en un duelo clave en la lucha por el título.

En la previa, Jorge Valdivia, confirmó su predilección por el equipo albo y anticipó que será un clásico interesante, como no se ha visto en varios años.

"Será un clásico muy parejo como hace mucho no pasada en el Torneo Nacional, con dos equipos que llegan súper bien, con muchas individualidades, y jugadores pasando buenos momentos, siendo figuras. Llegan con pocas deficiencias, va a ser un partido bueno y lindo. Que gane Colo Colo (risas)", señaló el Mago en Estelarbet.

Sobre el favoritismo de Colo Colo en las apuestas, comentó: "Qué bien. Sin dudas la gente tiene que apostar por Colo Colo porque, veo que la UC hace rato le gana a Colo Colo en el Monumental, pero ahora Colo Colo llega muy bien y lo más probable es que los que apuestan por Colo Colo se lleven su buena platica".

También recordó: "Uno de los mejores clásicos fue cuando recién volví a Chile de 12 años fuera, para la final de la Supercopa que ganamos 4-1 a la Católica, fue un buen partido".

A su vez, el Mago Valdivia habló sobre el momento de la selección chilena y sus posibilidades de volver a vestir aquella camiseta. "Es difícil volver a la selección porque yo estoy sin club, no estoy jugando esta parte del año y es muy difícil, casi imposible, pero siempre la gente me escribe para que vuelva. Quién sabe si el año que viene puedo jugar, lo hago bien y llega un llamado", afirmó.

Asimismo, recordó la Copa América ganada: "Empezamos ganando, estábamos en nuestra casa con el apoyo de la gente. Ganar la Copa América, darle esa alegría a la gente fue una de las cosas, si no la cosa, más importante de mi carrera profesional. Fue la primera vez en la historia de Chile con el número 1, que éramos campeones. Fue una alegría inmensa, fue importantísimo".

Sobre el mediocampo que conformó con con Díaz, Aránguiz y Vidal, aseveró: "Ese mediocampo tenía de todo: entrega, lucha calidad técnica, juego vistoso, y es difícil olvidar a un equipo así. La gente hasta el día de hoy recuerda el Colo Colo de Borghi y la U de Sampaoli.

"Cuando hay jugadores que marcan mucha diferencia serán recordados, y esa selección tenía un mediocampo que difícilmente se vuelva a juntar. Técnicamente era un mediocampo diferenciado, Hoy hay muchos jugadores de mucha calidad, pero coincidimos los cuatro y conquistamos algo. Por eso uno habla de ese mediocampo. Así es esto. Lo bueno se recuerda, hay que atesorarlo y agradecerle a esta generación que sigue dando la pelea para darle una alegría a la gente", añadió.

En cuanto a las posibilidades de la Roja de llegar al Mundial, expresó: "Hace un par de partido atrás estábamos todos medios en la incertidumbre, con poca confianza, pero hoy, después de los últimos dos partidos la selección, está más cerca. Futbolísticamente la selección subió el nivel en lo colectivo e individual. Los que estaban arriba en la tabla perdieron. Ya no está tan lejos la posibilidad y para los partidos que vienen es súper motivante. Sólo depende de Chile y sus jugadores. Tienen que ganar y cada vez soñar más en que ganando se puede clasificar a otro Mundial. Hay que echarles las ganas y desearles lo mejor para ir al mundial".

Y acerca de la ausencia de Leonardo Gil en las últimas nóminas, opinó: "Es un jugador que viene marcando diferencias en el torneo local, con la ausencia de Charles y Pulgar quizás es un jugador que puede completar la nómina, no creo que sea un problema. Pero que sea para ponerse la camiseta titular no, pero sí para completar la nómina. Viene haciendo las cosas bien en Colo Colo y eso lo acerca a la selección. Colo Colo es un equipo grande y la gente te mete presión, es un poco parecido con la selección. No hay nada que impida que vaya a la selección. Pero que hoy sea titular, difícil".

Finalmente, reconoció que su plan es seguir jugando: "Para el próximo año me gustaría seguir jugando, hoy estoy trabajando en TV, en ESPN, y la verdad es que me siento bien, siempre lo quise hacer: comentar y hablar de fútbol. El otro año mis deseos son jugar y volver a la actividad que más me gusta. Quizás en un futuro no tan lejano seguir en la TV hablando de fútbol, me gusta mucho. Así me proyecto, ya hago lo que me gustaría hacer a futuro, pero primero quiero seguir jugando".