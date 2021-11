Este jueves la selección chilena se enfrenta a Paraguay en Asunción por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

La Roja necesita una victoria para meterse en la pelea por clasificar y el defensa nacional, Enzo Roco, lo sabe. Por eso, advierte que el equipo debe tomar la iniciativa.

"Como todas las selecciones de Sudamérica van a ser rivales demasiado difíciles de contrarrestar, porque también se están jugando su opción para poder clasificar al Mundial. Como ha sido la tónica en estas Eliminatorias, van a ser partidos muy parejos", señaló el jugador del Elche de España.

"Recordando el partido que jugamos hace poco con ellos, yo creo que lo contrarrestamos súper bien, teniéndole el balón. También teniendo la iniciativa de juego para evitar esos balones que ellos suelen enviar bastante por la vía aérea", añadió.

Luego, afirmó: "Esperemos mantener esa misma tónica, personalidad y paciencia para tener el balón y así contrarrestar sus fuertes".

Finalmente, sobre su presente en España, comentó: "Me he sentido muy bien, es un campeonato que ya he jugado, lo que me sirvió mucho para la adaptación. Creo que en los partidos que he jugado he tenido un rendimiento bueno. Esperemos sumar más puntos para estar más tranquilos en la tabla".

