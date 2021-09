La participación de los chilenos en redes sociales sigue dando que hablar en el mundo del fútbol. Y esta vez, el efecto del terremoto Ben Brereton en la Roja tuvo réplica en uno de sus compañeros en Blackburn Rovers, el joven proyecto Tyrhys Dolan.

Todo comenzó cuando Ben 10 le envió buenos deseos a la selección chilena en su cuenta verificada de Instagram. Dolan escribió dos veces "vamos" con el emoji de un corazón, y recibió ocho mil me gusta y un centenar de respuestas.

El mediocampista de 19 años, formado en Manchester City, no lo podía creer. Los chilenos lo invitaban a la selección de Martín Lasarte sin concursos ni sorteos. "Do you want to play for Chile, my friend?", le preguntó por ejemplo, Ricardo García.

Las proposiciones se fueron sumando una tras otra. "¿No tienes una abuela chilena?", le consultó Álvaro Lara; "wena machucao, eri entero bueno para la pelota, vente a la selección", profundizó Nicolvspo; y Javier Canales le ofreció "una empanadeichon" a cambio.

Tyrhys Dolan le mandó buenos deseos a Chile y los seguidores de Ben Brereton le ofrecieron un lugar en la Roja

Más adelante hubo varios que se subieron por el chorro y al volante inglés de 30 partidos y tres goles en dos temporadas por el Blackburn Rovers le llegaron invitaciones para Colo Colo, Universidad de Chile, Rangers, Ñublense y hasta Lota Schwager, entre otros.

En total, fueron más de 120 respuestas y ocho mil me gusta los que registró el "Pato Dolan", como le pusieron inmediatamente los seguidores chilenos. Que no extrañe que aparezca en el próximo comercial de Pepsi.

Pese a que el muchacho no le trajo mucha fortuna a la Roja con su saludo a la distancia, al menos ya sabe del afecto que profesan los chilenos por quienes visten la casaquilla de la selección. Y el mundo da vueltas, quién sabe.

Ben Brereton se encuentra al margen del equipo nacional después del veto que sufrió de parte de la asociación de fútbol inglés, debido a la extensión de la cuarentena para quienes ingresen a Inglaterra después de visitar una "zona roja", como se define a Sudamérica.

