Notable: Roberto Gutiérrez revela que estaba tomando una siesta cuando supo de nominación a microciclo de la Roja

Sorpresa causaron varios nombres en la nómina de Reinaldo Rueda para el primer microciclo de la Roja de cara a las clasificatorias. Roberto Gutiérrez fue uno de ellos, ya que ni el propio jugador se esperaba estar entre los elegidos.

Según comentó el delantero a la web de O'Higgins, la convocatoria lo pilló en otra. "Me sorprendió, estaba durmiendo siesta cuando me llama Pablo Calandria y me pregunta si es que supe la noticia. Yo me empecé a enojar porque estaba incómodo, no sabía qué estaba pasando. Ahí me dijo que estaba llamado a la selección. Después le comenté a mi familia, todos muy felices".

El Pájaro no escondió su asombro por estar en la lista del técnico de la Roja. "Me pilla por sorpresa, por lo que uno está viviendo en el fútbol, por la edad que uno tiene. Pero muy contento y feliz, es mérito al trabajo que estamos haciendo, estamos peleando e independiente de que uno no esté pensando en lo que pueda hacer en la selección, hacer las cosas bien trae cosas como una citación".

Finalmente, el delantero analizó el por qué tiene una nueva oportunidad en la Selección. "Una de las cosas de por qué estar es el buen arranque en lo personal. Eso es gracias a mis compañeros y la institución, que me han dado las armas para poder desarrollarme de la mejor manera posible. Ojalá poder dejar el nombre de O’Higgins lo más alto posible", sentenció.