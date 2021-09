La triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 está a solo horas de comenzar y en la selección chilena se preparan con todo. La Roja tendrá duros desafíos, recibiendo a Brasil y visitando a Ecuador y Colombia, buscando nueve puntos de oro.

Martín Lasarte tiene más que claro que lo corto del calendario y lo mucho que está en juego necesita sumar sí o sí. Es por ello que convocó a lo mejor que está disponible, aunque muchas críticas llegaron de parte de los hinchas por la ausencia de Felipe Mora.

El delantero del Portland Timbers ha tenido una gran temporada, anotando 10 goles en 21 partidos y asistiendo en cuatro oportunidades entre la MLS y la Liga de Campeones de la Concacaf. No obstante, no logró convencer a machete para estar en la nómina.

Felipe Mora ha tenido un gran año con el Portland Timbers, pero no ha podido repetirlo en la Roja. Foto: Agencia Uno

Este miércoles en conferencia de prensa, Lasarte conversó al respecto e hizo frente a las críticas por no haber convodado a Mora. Eso sí, sin entrar en mayores detalles. "No me gusta hacer referencia porque no me parece justo, puede haber otros".

El técnico de la selección chilena dejó claro que el delantero estaba en los planes, pero no se concretó. "Mora estuvo en la nómina de reserva original, pero hoy le tocó estar afuera. No me gusta hacer evaluaciones así, por el jugador que nombran y por otros", sentenció.

De todas formas, cabe destacar que luego de confirmarse la baja de Ben Brereton por el bloqueo del fútbol inglés, la Roja se quedó sin tiempo para convocar a jugadores del extranjero. Es por ello que en su lugar llegó Diego Valencia.