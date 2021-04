Martín Lasarte pone sus fichas en Eduardo Vargas como el 9 de Chile: "Lo veo muy bien en Atlético Mineiro"

Martín Lasarte quedó conforme con su debut en la selección chilena. El técnico uruguayo se estrenó con un triunfo ante Bolivia semanas atrás, dando el inicio a su aventura al mando de la Roja. Una en la que extrañó de inmediato a Eduardo Vargas.

El delantero no logró estar presente debido a las restricciones con los viajes desde Brasil, donde el coronavirus sigue causando grandes problemas. Y para el DT fue algo clave, ya que lo tiene considerado dentro de su esquema titular.

Este viernes Lasarte conversó con Más que fútbol de DirecTV, donde lamentó el no haber estado junto al ex artillero de Universidad de Chile en su debut ante Bolivia. Pero no solo eso, sino que dejó claro que lo sigue de cerca para cuando sea el momento.

Lasarte alabó a Vargas, Jiménez y le puso tarea a los jóvenes. Foto: Agencia Uno

"Todos los jugadores con los que he hablado están comprometidos con la selección chilena y Eduardo Vargas es uno de ellos. Es una pena que no haya podido venir por el tema de frontera cerrada con Brasil. Yo lo veo muy bien en Atlético Mineiro", lanzó de inmediato el estratega.

En esa misma línea, Lasarte recalcó que no solo el nombre será tomado en cuenta para las próximas convocatorias. "El fútbol es de momentos. Hay jugadores que te pueden servir para determinados momentos".

Y así, el DT también destacó lo hecho por Luis Jiménez, una de las figuras del duelo ante Bolivia. ""Los viejeros rockeros nunca mueren", si está bien físicamente, siempre será un aporte".

Renovación y los históricos

Una de las tareas que llevó adelante Reinaldo Rueda fue el recambio del plantel de la Roja. Una idea que para Lasarte no es del todo buena, pero porque parte con una premisa errónea. "Yo no hablo de recambio, sino que de renovación y no será un proceso inmediato".

En ese sentido, el técnico avisó que "lo importante es que los jugadores jóvenes puedan llegar con posibilidades de competir. Y todos los jugadores experimentados expresaron su deseo de volver a jugar un Mundial".

"Aránguiz, Sánchez y Vidal han mostrado sus ganas de participar en el proceso. Su deseo de participar con nosotros en la selección es muy grande", sentenció.