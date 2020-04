Maks Cárdenas a RedGol: "Si Charles Aránguiz fuera argentino jugaría en el Real Madrid o el Barcelona"

El periodista chileno, Maks Cárdenas, se encuentra radicado en Europa hace unos años cumpliendo actualmente la labor de corresponsal para Radio Cooperativa, Mega e ESPN en el Viejo Continente.

En conversación con RedGol, Cárdenas contó una anécdota que tiene a Arturo Vidal y Mauricio Isla como protagonistas y que desencadenaron en una poderosa hipótesis del periodista.

“Quizás fue la primera vez que conversé con Arturo Vidal… llegué a la Juventus y tenía entrevista al otro día con Vidal, que sale lesionado del partido. Llega la jefa de prensa a zona mixta con Arturo y me lo pone enfrente. Y le dice a los otros periodistas: sólo con él. En zona mixta… donde es una pelea. Y ella pidiéndome disculpas porque no podría hablar Vidal al otro día debido a los exámenes, pero me dice que entonces entrevistaría a Mauricio Isla”, contó Marks Cárdenas.

Agregó que “al Huaso le pregunto qué jugador de la selección chilena le recomendaría a Antonio Conte, técnico de la Juventus entonces. Y me dice: Charles Mariano”.

Sentencia que “para mí, si Charles Aránguiz fuera argentino estaría jugando en el Real Madrid o el Barcelona. Es una locura. Actualmente es el jugador chileno más regular. Juega bien todos los partidos”.

