La Copa América invita a la Generación Dorada y a Messi al que puede ser su último baile

La serie protagonizada por Michael Jordan y que lleva por nombre The Last Dance se ha convertido en un lema del deporte y la vida. Y quizás en el título que lleva el encuentro que esta tarde animarán Argentina y Chile en Río de Janeiro, por Copa América (17:00 horas).

Por un lado y otro existen expectativas de fin de ciclo. La Roja, de hecho, tranzó el deseo del técnico Martín Lasarte de hacer de este certamen un laboratorio de pruebas para jugadores de proyección, y tuvo que citar a los consolidados, todavía hambrientos de gloria.

"La selección chilena tiene que ir a ganar, no a participar. He escuchado eso de que se quiere armar un equipo para las eliminatorias y otro para la Copa América y no me gustaría", explicaba Arturo Vidal hace exactamente un mes.

El King no sabía si podría estar, ya que seguía en la rehabilitación de una cirugía de meniscos. Luego sufriría el contagio de covid, pero nada era suficiente para amilanar su deseo de un nuevo título continental. "Vamos por otra copa, si Dios quiere", arengó ayer vía Twitter.

Pero si de hambre se habla, nada como la de Lionel Messi, quien comandará nuevamente a la Albiceleste contra los chilenos. El astro argentino ha perdido tres finales, una de Copa del Mundo ante Alemania y dos de Copa América contra Chile. Y lo siente.

"Obviamente somos los primeros que nos hubiese gustado ser campeones de todo, estuvimos cerquita, por detalles no lo conseguimos", explicó el ídolo del Barcelona en la antesala del choque de esta tarde en el estadio Nilton Santos.

"Pasa que todo pasa por ganar y tampoco es así, ¿no? Lo importante es todo el camino que recorrimos antes, lo que hicimos, lo que disfrutamos", sentenció La Pulga. Aunque el deseo es el título, bien valen la pena la ilusión y la esperanza.

Es la que esta tarde volverá a unir al país en pos de un objetivo y una camiseta roja, en la que quizás sea una de las últimas oportunidades en que nos sintamos dueños del destino. Por eso, este último baile queremos hacerlo con todos los que amamos el fútbol.

Chile le ganó dos finales de Copa América a la Argentina de Lionel Messi. Foto: Agencia Uno

Formaciones de los equipos



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta y Eugenio Mena; Erick Pulgar; Arturo Vidal, Charles Aránguiz; César Pinares, Eduardo Vargas y Jean Meneses. Entrenador: Martín Lasarte.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Entrenador: Lionel Scaloni.