Guarello se pone el "cartel de siútico" por Brereton y cree que Alexis se entenderá perfecto con el inglés: "Ya juega con uno así, Lukaku"

Juan Cristóbal Guarello volvió a llenar con elogios a Ben Brereton Díaz tras su partido con la selección chilena frente a Uruguay. Si contra Bolivia Vargas habilitó en el gol del inglés de la Roja, contra la Celeste la jugada se dio al revés para la bella conquista de Túrboman.

“Esa jugada que da de primera. No es una jugada asociada de Chile, son dos jugadores puntuales: Vargas parte casi de cero y dijo quién, Brereton le dijo yo. Ese toque que da de primera engaña completamente a Godín y le deja el pasillo a Vargas”, dijo Guarello en Radio ADN.

El periodista y rostro de las comunicaciones deportivas nacionales agregó que “con la potencia del gringo tienes otro que vaya a chochar y desgastar a los centrales. Que haga el trabajo sucio y deje espacios para Vargas. Se nota que Brereton está muy entrenado, sabe jugar y trata de marcar la jugada, para dónde tiene que ir la pelota, tratando de armar algo. Seguramente viene mecanizado desde la selección juvenil inglesa, lo tiene trabajado. Y siento que a veces el equipo no se ensambla bien a esa explosión y velocidad. Brereton se tiene que adaptar a un equipo que no tiene tanta explosión, que administra más la pelota y es más cuidadoso. Me gustaría que el equipo se adaptara un poco más a Brereton”.

Por otro lado, Guarello corrigió la pronunciación: “ya no se desgasta tanto Vargas, tiene una descarga, ayer la que hizo Brereton… y pónganme el cartel de siútico. Voy a decirle desde ahora en adelante ‘Briton’. Si su mamá le dice así, quién soy yo para contradecirla”.

Poco después fue consultado por el regreso de Alexis Sánchez a la Roja en cuanto se recupere de su lesión. ¿Debe salir Brereton del once titular? Guarello es tajante: no.

“Se pueden entender totalmente con Alexis Sánchez, Brereton te está dando un gol por partido, o lo hace o lo genera. Y te entrega otra cosa… sería una locura insistir en lo que no te resultó, no se le pudo ganar a Bolivia en San Carlos. ¿Vargas, Alexis y Brereton? Sí. Y Alexis está acostumbrado a jugar con otro delantero así en el Inter, Romelu Lukaku, y se entiende perfecto”, expuso.

Sentencia que “Brereton es el tipo de jugador que Alexis ya conoció en la Premier League y en la liga italiana. Él siempre juega con un delantero grandote al lado y se entiende, entiende la mecánica. Creo que si Lasarte es vivo, y lo es, pensando en la triple fecha de eliminatorias, porque en esta Copa América no sólo buscas al campeón, sino tener el equipo afinadito, esa es la fórmula”.