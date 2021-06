Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor piden a Ben Brereton entre los titulares contra Bolivia en vez de Meneses

La selección chilena vuelve a la cancha y este viernes 18 la Roja enfrenta a Bolivia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2021, desde las 17:00 horas en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

A la baja de Alexis Sánchez, Martín Lasarte lamentará las ausencias obligadas de Francisco Sierralta por un edema muscular en el soleo y Carlos Palacios, quien presenta un esguince de tobillo.

En las últimas horas ha ganado fuera la idea de jugar con línea de tres en defensa tras el empate frente a Argentina en el debut. Chile preparara un esquema 3-5-2 con una formación integrada por Claudio Bravo; Enzo Roco, Gary Medel y Guillermo Maripán; Mauricio Isla, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Eugenio Mena; Eduardo Vargas y Jean Meneses.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor consideraron que Ben Brereton debería ser titular en lugar de Jean Meneses entregando sus argumentos.

“Lasarte puede variar el dibujo, pero mete poca mano. Tiene jugadores de confianza y no arriesga mucho. El camarín tiene peso y él es mucho de dialogar con los referentes. Se maneja”, dijo Guarello.

Agregó que “el Pelado Acosta pone de titular a Brereton… un a ver qué sale. Era más instintivo y tampoco es un partido que vas a estar perdiendo 2-0”.

Por su parte, Luka expuso que “no es el partido para probar por probar, sino probar cosas que pueden ser certeza al corto tiempo. No digo que Brereton será Zamorano, pero nos puede dar una alternativa. Felipe Mora también puede ser una alternativa más ofensiva. No estoy de acuerdo, creo que Jean Meneses no está jugando de delantero, está más preocupado de marcar”.

El ex delantero sentenció que “lo pongo cien por ciento. Si no anda bien lo saco a los 45’ y le daré otra oportunidad después, pero que empiece jugando. Es mejor que entrar en el segundo tiempo, es otro ritmo”.