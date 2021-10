El ex arquero de Universidad de Chile y la Roja fue sincero y, tras la derrota ante Perú, deja botando que la selección nacional ya no tiene opcion es de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

La selección chilena quedó contra las cuerdas tras la derrota ante Perú en Lima por las eliminatorias a Qatar 2022 y sólo un milagro mete a la Roja en carrera por un cupo a la próxima Copa del Mundo. No es sólo un tema matemático, sino también de fútbol propiamente tal.

Ahora la Roja de Martín Lasarte debe enfocarse en los duelos del domingo y el jueves contra Paraguay y Venezuela de local, sabiendo que incluso dos victorias pueden seguir siendo insuficientes para salir de la parte baja de la tabla.

“Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero lamentablemente con el fútbol que está mostrando nuestra selección es difícil ser optimistas”, fue el análisis de Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports tras la caída contra Perú.

El ex arquero y hoy comentarista agregó que “los jugadores siguen estando y creo que pueden seguir rindiendo, no están en su nivel ideal, pero se le puede sacar un poquito más a esta generación. Pero al ver un equipo sin ideas, sin trabajo, con cambios por sólo poner a los que se pidió en algún minuto… Yo creo que no da ni para ganarle a Paraguay, lo firmo ahora. Paraguay juega mejor cuando está de visita y se defiende”.

Asimismo, Herrera puntualizó una crítica en el segundo tanto peruano: “te hacen un gol de lateral en una jugada más menos controlada. Es imperdonable. A una sub 15 o sub 16 le pueden hacer un gol así, pero una selección mayor, que pelea por ir a un mundial… no te pueden hacer ese gol de un lateral”.

