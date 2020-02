Jean Beausejour sorprendido por los dichos de Reinaldo Rueda: "Literalmente me entero por la prensa"

Universidad de Chile tuvo un fuerte entrenamiento antes de enfrentar a Internacional de Porto Alegre la tarde de este lunes en el campo de Gremio a pocos kilometros del aeropuerto de la ciudad.

Una vez finalizada la práctica, Jean Beausejour se fotografió con todos los hinchas viajeros de la U que esperaban a los jugadores para pasar unos minutos con ellos.

El lateral estaba contento, pero no era por los dichos de Reinaldo Rueda en el sentido de que el adiestrador hará todo lo posible para revertir su decisión de volver a la Roja. No. De hecho el jugador no tenía idea.

Consultado por Redgol en el hotel utilizado por la U en Porto Alegre por la idea del DT colombiano, el bicampeón de América se soprendió. "Dame tiempo para procesar todo, no tenía idea, literalmente me entero por la prensa", aseguró Beausejour.

Recordemos que el internacional chileno tomó esta importante decisión antes de jugar la definición por el tercer y cuarto lugar en la última Copa América y la causa basal de todo fue la difícil situación que atravesaba la U. Entonces el jugador entendió que no estaba en condiciones de responder físicamente en ambos frentes.

El Bose no ha hablado en extenso respecto a su partida de la Roja y si las cosas siguen mejorando deportivamente en Universidad de Chile y el recambio en el equipo de todos no llega, la idea de Rueda no parece tan descabellada.