Gustavo Alfaro respeta a Chile previo al choque con Ecuador pero advierte: "Entienden que quizás no haya otro Mundial para muchos de ellos"

Luego de haber derrotado a Paraguay, la selección chilena tiene una dura tarea si quiere mantenerse en zona de clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja recibe este martes a Ecuador en un choque clave para las aspiraciones de ir a la cita deportiva del próximo año.

Ante la Tri el equipo dirigido por Martín Lasarte tendrá que salir a buscar los tres puntos que no pudo obtener en Quito, donde ambos sellaron un empate sin goles. Pero la tarea no será nada de fácil, ya que los pupilos de Gustavo Alfaro vienen firmes en el tercer lugar.

En conferencia de prensa antes de viajar a nuestro país, el técnico rival adelantó el choque de este martes. "Chile viene empujado por sus últimas tres victorias y más la última en condición de visitante que le permitió cortar distancia y meterse en el lote de clasificados. Van a querer sostener eso y de la misma manera Ecuador, que vino luchando desde el año pasado en el tercer lugar de la tabla".

"Chile es un equipo que hace de la tenencia de la pelota su forma de jugar, de imponer su futbol. Tiene experiencia en sus jugadores, son mundialistas, campeones de América tanto en Chile como Estados Unidos, donde los pude ver. Son jugadores con una experiencia importante, más allá de la jerarquía y calidad", agregó el DT.

Consultado por el alza que ha tenido la Roja en la última parte de las eliminatorias, Alfaro no duda. "No me sorprendió el repunte de Chile. Para mí, dos de tres se recuperaba porque tienen bagaje, recorrido, experiencia y jerarquía. Saben cómo jugar una eliminatoria. Uno sabía que cuando las cosas se ponen tensas, el valor de la experiencia sirve y empuja mucho".

Pero el técnico también le tocó la oreja al equipo, asegurando que los años de la Generación Dorada pueden funcionar como presión. "Tiene jugadores con muchas batallas disputadas y uno sabe que el valor agregado que tienen es ese. Es una Generación de jugadores que ha ganado cosas importantes, como Copa América o participar en Mundiales. Desde Marcelo Bielsa hasta acá han sido buenos, es una generación estable y entienden que quizás no haya otro mundial para muchos de ellos".

No obstante recalcó sus elogios para la Roja. "Chile es un equipo con jerarquía, que sabe jugar este tipo de instancia, tiene capacidades individuales, se adaptaron a distintos sistemas y eso les permite jugar con línea de cinco, con tres volantes o tres puntas".

Promete una batalla en la mitad de la cancha

Gustavo Alfaro tiene claro que sumar tres puntos en Chile lo dejaría con un pie dentro del Mundial de Qatar 2022, por lo que apuesta a dar la sorpresa. ¿De qué manera? Controlando el mediocampo de la Roja, su punto fuerte desde hace ya varios años.

"Lo primero será la tenencia de la pelota, Ecuador también está estructurado para eso. Hemos tenido mayor que los rivales y ahí es donde habrá una disputa, en la batalla en la mitad de la cancha", explicó el técnico. "Chile también ha utilizado distintos sistemas, tenemos que tratar de adaptarnos sin cambiar nuestra forma a lo que puedan proponer", complementó.

Alfaro insistió en aquel punto y detalló que ante Chile "será un partido muy disputado, fuerte, con dos selecciones que pretenden lo mismo, que intentan desde la tenencia de la pelota hacer su juego. Ahí estarán ambas batallas, por ganar la mitad de la cancha. Ahí tenemos que estar enfocados".

Finalmente se refirió a la ausencia de Ben Brereton Díaz, pero destacó que nuestro país tiene a jugadores para tomar su lugar. "Tienen la baja de Brereton, que es importante, pero tienen jerarquía para reemplazarlo. Ya lo han hecho".

