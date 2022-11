Luego de conocer el fallo de TAS por el caso Byron Castillo, el que permite que la selección de Ecuador participe del Mundial Qatar 2022, pero le quita tres puntos para la próxima Eliminatorias Sudamericanas, confirmando que hubo falsificación de documentación por parte del jugador del León de México, hubo muchos análisis.

Uno de ellos vino por parte del periodista Fernando Agustín Tapia, en el programa Pauta de Juego, analizó la sentencia dictaminada contra Ecuador.

"Hay información de última hora, hay fallo del TAS: sanción para Ecuador. Tres puntos para las próximas clasificatorias y una multa económica. Según el TAS hay una falsificación de documentación, que es lo que hemos dicho nosotros. Efectivamente nadie duda que Castillo nació en Colombia, pero el tema es que para las autoridades ecuatorianas él es ciudadano de ese país, se le reconoce esa condición", comienza explicando.

Pero de inmediato la interrogante queda sobre la mesa, para saber los motivos que tuvo el TAS para aplicar la sanción en otro proceso, a días de comenzar el Mundial.

"La duda que tengo, no he leído el fallo, solo el titular de las agencias de noticias. Si es que la falta la comete en las últimas Clasificatorias por qué es para la próxima. Ésta es también la política, que también incluye al TAS, cuando se habla mucho de que hay que confiar en TAS y no en tribunal de disciplina de la FIFA, son exactamente la misma mecánica. De alguna manera se van acomodando. Era muy difícil que le den puntos a Chile", detalla.

Por lo mismo, deja abierto el debate por la sanción, que la encuentra mínima para lo que efectivamente fue la falsificación de documentos.

"Lo interesante es que le quitan tres puntos a Ecuador en las próximas Clasificatorias, que son más abordables, hay más capacidad de recuperar porque son más cupos, entonces tampoco es tremendo castigo y sanción para Ecuador. Esto también es porque el jugador desistió de asistir a convocatorias de tribunal de la FIFA como en el TAS", finaliza.