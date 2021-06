Felipe Bianchi: "Supongo que no habrá ningún burro defendiendo lo que es el proceso de Rueda"

La selección chilena está en vísperas del partido que completará la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar que tiene a su cargo el nuevo entrenador, Martín Lasarte. El choque ante Bolivia será clave para las aspiraciones de la Roja.

Pero Felipe Bianchi tiene fe. En diálogo a bordo de La Redgoleta de RedGol, el destacado periodista nacional analizó el cambio que ha tenido el Equipo de Todos desde la salida de Reinaldo Rueda y señaló su esperanza en una nueva experiencia mundialista.

"El momento bisagra ya pasó. Bendito el momento tardío en el que decidieron que se fuera Reinaldo Rueda, porque fue la ANFP la que lo sacó, no Rueda el que se fue", asegura el comunicador, en alusión al momento en que Colombia se interesó en el ex técnico de la Roja.

"Eso fue una bendición porque en el discurso tibio, timorato, enredado de la ANFP, nadie se atrevió a decir lo que era un secreto a voces. Estábamos estancados, lo dijo Alexis Sánchez en Argentina. Estábamos estancados por un trabajo que no había resultado y que no resultó nunca. 37 por ciento de rendimiento. No hay más preguntas señor juez. Qué estamos discutiendo", sentencia Bianchi.

"Supongo que no habrá ningún burro defendiendo lo que es el proceso de Rueda. Pero yo creo que no se atrevió la ANFP a hacer su pega, a decir esto no resultó y vamos a hacer un cambio. Y en eso, cuando estaban empujando muy cobardemente a Rueda para que se fuera, llegó como bendición lo de Colombia y lo tomaron al tiro", reflexiona.

La comparación con Claudio Borghi y Jorge Sampaoli



Felipe Bianchi valora el repunte mostrado por la selección chilena en los últimos meses. "Creo que en actitud y compromiso me dejó muy tranquilo lo que vi contra Bolivia y Argentina, porque fue un avance".

"El toquecito cansino y al lado, esa lógica de (Arturo) Salah y Rueda no sirve, nunca sirvió o sirvió muy poco. Lo más urgente era hacer ese cambio y Lasarte encontró rápido el camino, con los mismos nombres. Es lo que pasó con (Claudio) Borghi y (Jorge) Sampaoli, ese cambio que rápidamente le dio otra personalidad al equipo", argumenta.

Por eso, el comunicador advierte que se tomó el camino correcto para llegar a la próxima Copa del Mundo: "La esperanza que tengo yo es esa. El cambio de técnico, que fue un revulsivo y dio otra característica positiva a la selección tras el estancamiento de Rueda. Segundo, la experiencia, que me parece muy importante: son jugadores que están en la última etapa de su carrera pero que están en la última etapa, no terminaron. Se conocen tanto y tan bien que eso termina siendo una ventaja".

"Y tengo esperanzas, sobre todo basadas en que si bien Chile no es el de Sampaoli, Brasil no es el de hace diez años, Argentina menos, Colombia tiene buenos nombres pero no sé si será hiperpoderosa, Perú claramente viene en decaimiento, Bolivia y Venezuela están en un nivel más bajo, Ecuador igual que en la eliminatoria pasada comenzó bien y ya está mostrando trizaduras, Uruguay no es el de antes, Paraguay es un equipo duro, pero básicamente duro y no mucho más que eso", detalla.

En ese sentido, valora el cambio de entrenador y de ánimo que ha significado la llegada de Lasarte. "No sé si Chile está para estar tan deprimido como cuando estaba Rueda. Está en condiciones de competir, convencidos en que se tiene la materia prima y el fondo de fútbol como para hacerlo. Lo que faltaba era trabajo bien hecho", agrega.

El temor de Bianchi con la selección chilena



Sin embargo, Felipe Bianchi también hace una advertencia sobre el trabajo a futuro de la selección . "Lo único que puede hacer que esto se caiga, es la actitud que a veces aflora en este plantel, de grandilocuencia, de que somos buenos, que le ganamos a la prensa y a todo el mundo, que pasamos por encima del protocolo de sanidad", subraya.

"Si eso se instala como en la eliminatoria pasada, no le ganamos ni a Bolivia. Todo lo que dijimos es desde la lógica de la disciplina, el trabajo y la ausencia de egos desmedidos. La única opción de Chile es ser un buen equipo. A Chile no lo va a llevar Vidal al Mundial, Alexis Sánchez, Aránguiz. O todos terminan siendo un buen equipo o ese desmembramiento que vimos en un momento, o la arrogancia los hunde. Como pasó en el 0-3 con Paraguay. Por eso la mano tiene que ser firme en convicciones, no lo fue Pizzi, no lo fue Rueda. Si hay una mano distinta es la de Lasarte, por eso tengo una ilusión", sentencia.

Martín Lasarte le devolvió la jineta de capitán a Claudio Bravo en la selección chilena. Foto: Agencia Uno

Por último, el comunicador valora las señalres que ha dado el nuevo entrenador. "Lasarte fue claro cuando llegó: 'Déjense de huevadas. El único capitán de la selección evidentemente es Claudio Bravo. Nadie más puede ser'. Gary Medel es una figura descollante, que genera un aura espectacular, un liderazgo muy importante en la cancha, pero el capitán es Claudio Bravo y el resto, a llorar a la FIFA", puntualiza.

"Si a Vidal le molesta, que se vaya Vidal. ¡Cuál es el problema! Bravo es el capitán de la selección y esa señal que dio Lasarte, por sobre la actitud siempre timorata y gris de Rueda, es el comienzo de un buen destino", concluye el periodista nacional.