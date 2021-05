El sueño de David Pizarro como entrenador: "Puedo dirigir una selección chilena"

David Pizarro está de vuelta en la noticia en el fútbol italiano. La llegada de Luciano Spalletti a la banca del Napoli puso al ex futbolista chileno como candidato para ser ayudante de quien fuera su entrenador en Udinese y Roma. Pero el Fantasista quiere ir paso a paso.

En ese sentido, el hombre que se retiró del fútbol en Universidad de Chile en 2019 asegura que no existe nada formal y que de momento está abocado a completar su preparación como entrenador en la prestigiosa academia de la federación italiana, en Coverciano.

"No. Estoy haciendo el curso de entrenador, por lo que sería una experiencia formativa. Luciano invitó a todos los participantes del curso a su casa, una finca preciosa. Comimos bien, pero no me pidió nada", sentencia el campeón de América en diálogo con Il Messaggero.

Pese a su formación en el calcio, Pizarro tiene planes para Chile. De hecho, reconoce que le hubiese gustado hacer carrera a nivel de federación, y que su anhelo está puesto en la selección chilena, con la que fue campeón de América en 2015.

"Hoy creo que puedo entrenar una selección nacional en mi país, quizás comenzando con una selección juvenil"

"Una vez quise hacer carrera en la federación chilena. Hoy creo que puedo entrenar una selección nacional en mi país, quizás comenzando con una selección juvenil", apunta el ex jugador de 41 años, que jugó 16 temporadas en la Serie A italiana.

"Me gustaría crear mi propio equipo de trabajo. Entonces, quizás algún día, gane mi primer Scudetto en Italia. Lamentablemente sólo lo rocé", reconoce Pizarro, que celebró dos ediciones de la Coppa Italia y una de la Supercopa local.

David Pizarro no oculta sus deseos de dirigir a la selección chilena en el futuro. Foto: Agencia Uno

David Pizarro: "Ojalá Chile hubiera ganado cuatro mundiales"



David Pizarro pasa rápidamente de la selección chilena ("Marcelo Bielsa ha cambiado nuestra mentalidad", asegura) a la actualidad de un fútbol italiano que ha perdido terreno a nivel europeo. Aunque se ilusiona con la llegada de Jose Mourinho a la Roma.

"Es un gran golpe. Es ganador, tiene carisma, trae entusiasmo. Estupendo", valora Pek. "Pero como dice Massimiliano Allegri. también se necesitan buenos jugadores. La Roma tiene una buena base", analiza el porteño.

"En Coverciano nos enseñan que cada jugador puede tener calidad para ser director, pero también necesitas carácter, jugadores que empujen de lunes a lunes, gente que le haga entender a los chicos que piensen en fútbol, no en autos o tatuajes", sentencia.

Por eso, pide regresar en el tiempo. "Hoy hay mucha distancia, gente que no levanta nunca la cabeza. Mira como despidieron a Gennaro Gattuso, con un tuit. Deberíamos volver un poco al pasado", reflexiona Pizarro.

David Pizarro fue referente de Chile en el fútbol italiano por más de 15 años. Foto: Getty

Finalmente y consultado sobre el presente del fútbol italiano, el Fantasista da su receta. "El calcio tiene que volver a surgir. Deben leer un poco más su historia, en lugar de copiar a otras personas", advierte.

"Ojalá Chile hubiera ganado cuatro mundiales. Tienen una historia importante, recuérdenla, vuelvan a lo básico e inviertan más en sus hijos. Se los dice un extranjero", completa.

Recuerda que podrás seguir los partidos de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 en vivo, en directo y en HD a través del streaming de Redgol.cl, en territorio nacional y para plataformas Wifi.