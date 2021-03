El descarnado análisis de Felipe Bianchi: "Me pareció una bendición el cambio de Rueda por Lasarte"

El triunfo de Chile sobre Bolivia en Rancagua este viernes dejó muchas conclusiones en su balance final. Y la gran familia del fútbol quedó con buen sabor de boca, como lo representa Felipe Bianchi en diálogo con RedGol.

El comunicador hizo un detallado balance. "Me pareció a todas luces un buen comienzo, con nueva señales. Partiendo por el nuevo técnico, que hizo a mi entender una reparación, de volver a nombrar como capitán a Claudio Bravo. Me pareció fantástico y mucho", valoró.

- ¿Qué le pareció Martín Lasarte?

"Me gustó más la actitud, con una participación permanente en el partido, mucho más activo que Rueda. Gritando, retando, siendo parte de. Eso es un técnico que a mí me gusta, que tiene la fórmula para encabezar un proceso que tenía que ser distinto. Me pareció un Chile futbolísticamente hablando más atrevido, más ofensivo".

- ¿Qué diferencias vio con la era de Reinaldo Rueda?

"Se vio un equipo más agresivo para atacar, para recuperar la pelota, más claro en su fondo de juego, mucho más que cualquier partido que yo haya visto con Rueda. El primer tiempo de ayer es lo mejor que le he visto a Chile en los últimos dos años".

"A mí modo de ver el fútbol y por mí paladar, con cambios de frente permanente, con movimientos más rápidos, con toques de primera, con volumen ofensivo. Yo sé que era un amistoso, que el rival era Bolivia, que no tenía mucha importancia. Pero los movimientos de un equipo, buenos o malos, se nota en cualquier momento. Creo que ayer se notó un cambio".

- ¿Qué nombres propios destaca?

"Hay jugadores como César Pinares, que evidentemente están pidiendo hace rato la posibilidad de ser titulares, sobre todo en eliminatorias. Le cambia siempre la cara al equipo, inventa siempre algo distinto. Es el inventor del gol que termina Meneses, se encontraron muy bien muchas veces en el primer tiempo. Me parece que es candidato a ser titular".

"Me gustó mucho lo de Luis Jiménez, no sólo por su rendimiento si no que también por su rol. Yo soy un convencido de que Chile no puede jugar con un 4-3-3 clásico. No tenemos un 9 de área, no lo hemos tenido en los últimos años. No lo vamos a tener. Rueda perdió mucho tiempo en eso, buscándolo y no existe. Me gusta más el concepto del '9 y medio', que encarna muy bien Jiménez y puede ser también (Carlos) Palacios, que jugó muy poquito".

César Pinares fue uno de los puntos altos de la selección chilena ante Bolivia, según Felipe Bianchi. Foto: Carlos Parra/ANFP

- ¿Alguien más?

"Me encantó Erick Wiemberg: con personalidad, bien marcando, entregó muy bien, se equivocó muy poco. Me gustó la actitud distinta de Fabián Orellana y Jean Meneses, que jugaron con Rueda y no era lo mismo. Los dos ayudaron en la marca, los dos fueron más atrevidos. Hay una diferencia de Orellana y Meneses entre ayer y los meses anteriores".

"Me gustó Alarcón, lo destacó el propio Lasarte. Aprovechó su oportunidad. Me gustaron las ganas y la intención de Galdames, la recuperación de Medel, que es clave en el equipo. Bravo también es clave en el equipo y ayer lo demostraron".

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, debutó con un triunfo amistoso sobre Bolivia el viernes 26 de marzo en Rancagua. Foto: Carlos Parra/ANFP

- ¿Algo que no le haya gustado?

"Lo único sobre lo cual sería crítico, porque el segundo tiempo fue más desordenado y tuvo otro ritmo (es lo habitual en los cambios porque pasa en cualquier amistoso). Pero sí creo que hay que trabajar un poco más en la generación de fútbol, porque ayer a ratos se pecó de tocar demasiado para atrás, para el inicio de la jugada".

"No digo que tocar para atrás sea defensivo, pero no puede ser la única herramienta de salida. Y durante ratos, pareció. Eso hay que trabajarlo un poco más y ser un poquito más frontal. Pero a mí me encantó".

"Encontré un Chile más atrevido, más agresivo, y me dejó mucho más optimista que cualquier cosa que me dejara la era Rueda. Creo que hay recambio, hay posibilidades y Rueda nos tenía muy con la nube negra, por su carácter, por su manera de pensar, por su forma de jugar. Me parece que fue una bendición el cambio, más allá de lo que pase, que Chile clasifique o no, me da una ilusión. El Chile de Rueda, ninguna".

