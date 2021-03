¡Qué miedo! Marcelo Vega se titula de pitoniso y adivinó el gol de Luis Jiménez a Bolivia en el regreso del Mago a la Roja

Marcelo Vega tiene patentadas sus notas y su espacio de vidente en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Este viernes, en la previa del partido amistoso entre la selección chilena y Bolivia, el Toby le achuntó medio a medio y predijo junto a su bola de cristal el gol de Luis Jiménez.

“Veo a una Machete llamado Lasarte celebrando. Va a comenzar con un triunfo la era Lasarte. Veo demasiada magia: Jiménez vuelve con un gol. Y un jugador que está en Brasil, jugando en el Inter, Carlos Palacios. Va a entrar y va a hacer un gol. Será una de las figuras, el jugador diferente”, dijo Toby Vega titulado de brujo.

Y justamente fue Luis Jiménez el que abrió la cuenta a los 11 minutos en el estadio El Teniente de Rancagua, tras 10 años de ausencia en la Roja y de regreso gracias a un desempeño fuera de serie en Palestino.

“Veo algo oscuro, difuso, negro: un perro a la cancha, un Pitbull… Medel, vuelve después de tanto tiempo sin jugar. No termina jugando el partido y su futuro no está claro. No está en Italia su futuro, va a cruzar el Atlántico y su futuro está con una franja, no sé si amarilla o azul. Medel llega a la Católica”, agregó el ex mediocampista de la Roja y actual comentarista de TNT Sports.

�� Marcelo Vega predice la victoria de @LaRoja sobre Bolivia, quiénes marcarán los goles y el FUTURO de Gary Medel #TodosSomosTécnicos �� pic.twitter.com/ctu26KqYDE — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 26, 2021

A espera del término del partido, resta por establecer si el pitoniso Toby acierta también al triunfo de la selección chilena, al ingreso de Palacios y la predicción sobre Gary Medel, pero por lo bajo ya anticipó el gol del Mago Jiménez. ¡Qué miedo!

La selección chilena enfrenta a Bolivia en duelo amistoso de urgencia para aprovechar la fecha FIFA y darle movimiento al inicio del proceso de Martín Lasarte en la Roja. El Equipo de Todos debía enfrentar a Paraguay y Ecuador por las eliminatorias a Qatar 2022, pero la doble fecha fue suspendida por las repercusiones del coronavirus.