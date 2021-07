Vidal se tira en picada contra el juez Loustau: "Se necesitaba un árbitro con pantalones y no que fuera un payasito"

La derrota de Chile contra Brasil en los cuartos de final de la Copa América dejó muy herida a la Roja, que se le plantó de igual a igual al Scratch y lo hizo pasar un mal rato. Y en la calentura de la derrota, Arturo Vidal apuntó de manera vehemente al árbitro argentino Patricio Loustau.

A pesar de que el juez expulsó a Gabriel Jesús, para el volante del Inter de Milán fue uno de los responsables por la manera en que condujo el encuentro contra la Canarinha.

"Triste con el resultado, merecíamos mucho más. Lo dije antes: se necesitaba un árbitro con pantalones, justo y no que quiera ser el payasito del partido. Eso nos deja tristes. Nos ganó un gran equipo, el candidato, el que juega de local. Por lo menos nos vamos con la cabeza en alto. Dimos todo. Triste, a pensar en lo que viene y a mejorar", comentó con dureza.



Luego vio con optimismo lo que viene a futuro. "Si jugamos como hoy, si tenemos más tiempo para trabajar, el equipo volverá a su intensidad. Esperamos clasificar al Mundial. Será difícil, pero se puede. Hoy con más descanso que en los partidos anteriores mostramos más intensidad. Nos vamos tristes, pero dejamos todo", afirmó.

Vidal fue de menos a más en la Copa América. Foto: Agencia Uno.

Además comentó que "nos faltó el gol, definir. Si hay un árbitro que no deja jugar, que para todo, que se cree dueño del espectáculo es difícil, pero ya está. Hay que mejorar, hacer goles. Se nos lesionó Alexis y hay que recuperarlo. Dimos el máximo, nos vamos tranquilos, perdimos con el candidato número uno".



Finalmente comentó cómo está su estado físico. "Ahora me siento mejor. Los primeros cuatro partidos seguidos me costó mucho, no jugaba hace tres meses, luego la hospitalización, pero me sentí bien, para la próxima temporada espero estar mejor que el año que pasó", cerró.