Christiane Endler revela que casi no llega al repechaje: "Estuvimos todos con incertidumbre por lo que iba a pasar"

La selección chilena femenina está a solo horas de uno de los desafíos más importantes de su historia. Los próximos 10 y 13 de abril, la Roja se enfrenta ante Camerún en Turquía en busca del cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Christiane Endler lidera al equipo que buscará la hazaña ante las leonas indomables, pero estuvo muy cerca de quedar fuera. Este miércoles en conferencia de prensa, la arquera y capitana del elenco nacional reveló las complicaciones que tuvo para salir de Francia por culpa del coronavirus, donde se vive una nueva ola de casos que obligaron, entre otras cosas, a cerrar fronteras.

"Fue una semana complicada, estuvimos todos con incertidumbre por lo que iba a pasar. Agradezco al PSG que setuvo siempre dispuesto a hacer lo posible para que viniera y a la selección que se la jugó para que estemos acá", lanzó de entrada Tiane.

Endler sumó minutos en el amistoso de este miércoles ante la Sub-19 de Turquía. Foto: ANFP

La capitana destacó que, de no haber podido salir de Francia, "hubiese sido muy difícil y triste no poder estar, hemos esperado mucho esta instancia, con todo lo que se aplazó nosotras estuvimos expectantes y preparándonos de la mejor manera, independiente del lugar. Estoy agradecida de poder representar una vez más a mi país y mi selección".

Por otro lado, Endler señaló que no se complica por asumir el liderazgo del plantel en un momento como este. "No lo veo como una presión, sino algo positivo. Me gusta tener es a responsabilidad y ser rsa referente para mis compañeras. Me gusta que me vean segura y quizás una líder. Siempre he trabajado duro y responsablemente para estar en condiciones y ser un ejemplo para mis compañeras. Espero seguir siéndolo, todas siempre queremos lo mejor para Chile y el equipo".

Como si fuera poco, la referente del fútbol femenino recalcó que de conseguir los boletos, harán historia para el deporte nacional. "Estamos conscientes del hecho que puede ocurrir, podemos ser la primera selección femenina de deporte colectivo que clasifica a los Juegos Olímpicos. Y si es este año, será la primera vez con más mujeres que hombres en la delegación. Sabemos que no es solo por nosotras, sino un hecho histórico para el país. Tomamos con responsabilidad lo que viviremos esta semana, con muchas ganas, ímpetu para cambiar la historia y que el deporte femenino siga creciendo".

Finalmente Tiane dijo estar ilusionada con el cupo a Tokio. "Hemos esperado esto con ansias, es la primera vez que tenemos la opción y sé que es el sueño de todas estar en esa cita olímpica. Es un torneo especial, distinto y único. Hay que disfrutar el proceso que estamos viviendo, aprovechar la oportunidad y no dejarla pasar. Tenemos muchas chances de clasificar y espero que estemos todas concentradas para lograr el objetivo, no solo para nosotras sino para el país y el deporte femenino".