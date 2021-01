Christiane Endler abre su corazón en París: "No me siento la mejor del mundo todavía"

Christiane Endler es una de las figuras que mejor identifica el presente del PSG. Y no sólo hablando del fútbol femenino o de lo estrictamente deportivo, sino que además en la imagen que proyecta el equipo parisino a nivel planetario.

Con esa consideración, la arquera chilena concedió una extensa entrevista al diario Le Parisien, donde confiesa su afán por convertirse en la mejor portera del mundo, pero también la necesidad de sumar títulos a nivel colectivo para dar el salto.

Consultada sobre si se considera la mejor golera de la actualidad, Tiane responde entre risas. "No lo creo, no lo sé. Todavía no me siento como la mejor. Creo que puedo seguir creciendo y progresando", explica.

La capitana de Las Rojas estuvo entre las tres finalistas para el premio The Best. "Ser una de las mejores ya es una gran recompensa para mí. Estoy encantada con lo que he vivido en las últimas temporadas", sentencia.

- ¿Es un objetivo convertirse en la mejor del mundo?

- La verdad es que prefiero ganar trofeos con mi equipo y con mi selección, eso va de la mano con los premios individuales. Si logras grandes cosas como equipo y dejas que el colectivo te ayude, te traerá copas y premios individuales.

- ¿En qué aspectos te has desarrollado mejor?

- En manejar los momentos más importantes, los más difíciles durante un partido. El equipo no me necesita permanentemente, pero debo responder en una situación. He mejorado en la concentración. No es fácil, pero he logrado ese objetivo en los últimos meses.

- ¿Tiene margen para mejorar?

- Siempre existe y más entre los arqueros. Mientras más viejos somos, somos mejores (ríe). La experiencia se va acumulando. Puedo seguir aprendiendo algo nuevo día a día, para aplicarlo. Es lo que trato de lograr a diario para mejorar.

A los 29 años, Tiane Endler se proyecta entre las mejores arqueras del mundo en el fútbol femenino. Foto: Getty Images

Keylor Navas y Tiane Endler



Así como Endler en las mujeres, PSG cuenta con uno de los mejores arqueros del mundo en su equipo masculino, como es el caso de Keylor Navas. El costarricense vive uno de los mejores momentos de su carrera en el cuadro parisino y Tiane lo destaca.

"Es un muy buen arquero, de muy alto nivel y muchas cualidades. Además es de Latinoamérica, como yo. Para los dos, viniendo de donde venimos, debemos hacer aún más. En ese sentido me siento inspirado por él y respeto mucho su trabajo", sentencia.

- Se está negociando la extensión de su contrato. ¿Quiere quedarse en París?

- Aún no hay nada claro sobre lo que viene. Este año pasarán cosas importantes, pero realmente disfruto la vida en París. Es importante ganar un título con el PSG y mi meta con la selección es clasificar a los Juegos Olímpicos.

Tiane Endler aspira a ganar títulos esta temporada con el PSG y vencer definitivamente a su archirrival, el Lyon. Foto: Getty Images

- ¿La solidaridad es clave para ganar campeonatos?

- Pienso que sí. Esta temporada tenemos un objetivo común con todas las chicas. Hay un gran ambiente en el vestuario, ningún problema entre nosotras y eso nos ayuda a mantenernos enfocadas en el objetivo de la temporada, que es ganar un título.

- El equipo parece haber ganado confianza tras la victoria sobre Lyon

- Creo que siempre hemos tenido un equipo de alto nivel, pero nos faltó ese pequeño detalle de sobra para ganar un título. Esta temporada nos conocemos, el equipo apenas ha cambiado en dos años. Y ser segundo en las últimas temporadas también nos da un sentimiento de venganza. Queremos ganar y se nota.