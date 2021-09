En la víspera del partido de la selección chilena ante Brasil, en el inicio de la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, el patrón Luis Fuentes conversó con La Redgoleta y recordó el día que anuló completamente a Ronaldo Nazário, en ese momento considerado el mejor jugador del mundo.

“Me entregaron un video de una hora donde salían todas las jugadas de él en el PSV, Real Madrid, Inter de Milán y tuve que darme el tiempo para buscar y tratar, cuando lo esté enfrentando, de que no entrara en juego, porque en el fondo era un jugador muy desequilibrante y en cualquier momento te podía sacar a dos o tres futbolistas muy fáciles. Por eso, estar cerca de él era la clave”, partió diciendo.

“Una de las cosas importantes en mi carrera y que el técnico José Sulantay me inculcó fue: la marca presionante sobre un jugador X tiene que ser a un metro y así no pueda recibir ni tenga la opción de que el tipo te pueda sacar muy fácil. Por lo tanto, en base a eso y a toda la experiencia que había tenido con los entrenadores, me tocó en ese entonces marcar a Ronaldo y lo hice de una buena manera para Chile”, agregó.

“En ese entonces, uno trata de buscar todas las artimañas que no sean faltas para estar cerca (…) Una sola pelota que fue en disputa, pero gran parte me anticipé, le pinché el balón, porque esa era la idea. Si agarraba el balón te sacaba muy rápido, manejaba ambos perfiles y un jugador con esas características era muy difícil de marcar”, complementó.

Y sobre cómo debe jugar Chile defensivamente ante Brasil, señaló que “tienen que estar preparado para todo: no importa si juegas con línea de tres, de cuatro o de cinco, sino que debes estar concentrado para todos los sistemas del rival, porque te filtran balones, pasan por las espaldas que está en el ADN de los brasileños. Por lo tanto, la clave está ganarles las espaldas a todos esos jugadores que van al ataque”.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.

Acá te dejamos el partido de Lucho Fuentes vs Ronaldo: