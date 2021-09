Solo restan unas horas para que la selección chilena salga a la cancha del estadio Monumental y enfrente a su símil de Brasil, en el inicio de la complicada triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En ese sentido, en La Redgoleta conversamos con Luis Fuentes, histórico defensor del fútbol chileno y La Roja, sobre cómo se debe jugar ante el Scratch. Y el zaguero entregó algunas de las claves para anular a las figuras brasileñas y dejar los tres puntos en casa.

“Neymar no juega tan emputa como jugaba Ronaldo, juega más atrás y de ahí empieza a construir. La clave es que estos tipos no recepciones bien el balón, tratar de anticiparlos, de pinchar el balón, porque después se pone muy complicado. Esa es la clave: trabajar la presión en todos los sectores de la cancha para que Brasil no maneje el partido”, partió diciendo.

Al ser consultado sobre qué sistema defensivo debe ocupar el Equipo de Todos, Lucho Fuentes comentó que “tienes que estar preparado para todos: no importa si juegas con línea de tres, de cuatro o de cinco, sino que debes estar concentrado para todos los sistemas del rival, porque te filtran balones, pasan por las espaldas que está en el ADN de los brasileños. Por lo tanto, la clave está ganarles las espaldas a todos esos jugadores que van al ataque”.

Y sobre qué defensor actual lo identifica, señaló que “Gary Medel, por todo lo que yo realizaba en el campo de juego. Metía mucho, iba siempre fuerte a todos los balones, mi forma de jugar al fútbol era aguerrida. Siempre traté de ganar los duelos, porque así me enseñaron en las cadetes de Coquimbo Unido”.

Finalmente, se le preguntó cuántos puntos sacará Chile en esta triple fecha de eliminatorias y aseguró que “me conformo con cuatro, creo que vamos a salir con cuatro. Vamos a dar una sorpresa de visita, puede ser en Colombia. El fútbol colombiano a nosotros nos acomoda, supimos tomarle la mano (…) el juego en Ecuador ha cambiado mucho y es uno de los países que puede pelear arriba en la clasificación”.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.