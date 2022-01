El entrenador del Blackburn Rovers de Inglaterra, Tony Mowbray, nuevamente se ha convertido en piedra de tope para la presencia de Ben Brereton Díaz en la selección chilena. Y en qué momento: justo antes de que la Roja se enfrente con Argentina y Bolivia en duelos claves por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

La situación se genera a partir de la programación televisiva del fútbol inglés, que postergó el partido de los Rovers contra Middlesbrough por la Championship League para el lunes 24 de enero, es decir, sólo tres días antes de la visita de la Albiceleste a Calama (27) por la decimoquinta fecha de las clasificatorias.

La idea del técnico de los Rovers es que Big Ben pueda estar en el compromiso del ascenso británico

"He hablado con Ben al respecto, esas conversaciones están en curso todavía y no me gustaría adelantarme a lo que podría pasar en definitiva", concedió Mowbray en su última comparescencia ante la prensa, manifestando una gestión particular por el delantero.

"Sabemos que se tiene que ir y que se va a ir, pero todo depende del día en que se vaya", subrayó el estratega que tiene a Blackburn Rovers en el tercer lugar de la segunda categoría del fútbol inglés y como candidato para la esperada promoción a la Premier League.

Chile se enfrentará el 27 de enero en Calama contra la selección argentina, mientras que cuatro días más tarde visitará a Bolivia en el remate de las eliminatorias sudamericanas, que entregan cuatro boletos directos a la Copa del Mundo y un quinto vía repechaje.

Qué pasa con Brereton y Calama



El problema con la petición de Blackburn Rovers es que el retraso enla liberación de Ben Brereton puede causar contratimepos en la preparación del delantero para el duelo ante Argentina a 2.300 msnm, situación que el ariete nunca ha vivenciado.

A la distancia, la selección chilena ha comenzado a trabajar con el delantero en cámaras hiperbáricas, a fin de que Big Ben pueda homologar las condiciones con las que se encontrará en Calama. Sin embargo, las fechas no están de su lado.

En caso de que juegue el 24 de enero en el fútbol inglés, Brereton recién podría incorporarse a la selección chilena en Calama en la tarde del 25 de enero, por lo que apenas contaría con uno o dos entrenamientos antes del encuentro con Argentina.

