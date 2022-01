El delantero de 20 años y los registros de Unión Española, Bastián Yáñez, habló con Paulo Flores y la RedGoleta sobre lo que se le viene con los rojos en la temporada 2022, su futuro personal y la ilusión de ser considerado nuevamente en la selección chilena para los trascendentales partidos contra Argentina y Bolivia por las eliminatorias a Qatar 2022.

“Todo bien, motivado para que el 2022 sea el doble mejor que el año pasado. Trabajo desde el primer día para estar en la selección y no salir más de ahí, pero antes tengo que hacer las cosas bien en el club”, dijo Yáñez.

Respecto al partido de la Roja frente a Argentina en el estadio Zorros del Desierto, el atacante manifestó que “no he jugado en Calama, solamente en El Salvador. Sería un lindo momento”.

Consultado por sus ídolos de la Roja, Yáñez sostuvo que “hay varios jugadores, me gusta mucho Gary Medel; Vidal, Alexis, Vargas y Claudio Bravo. Aránguiz… son los jugadores que uno siempre veía y siempre ganaban cosas. Ese es mi top de jugadores históricos de la selección chilena”.

Respecto a los hispanos y permanecer en el Santa Laura, Bastián Yáñez sostuvo que “yo siempre lo he dicho que voy a ser humilde a pesar de todo. Quiero seguir haciendo las cosas bien porque así van a seguir llegando ofertas y entonces tomar la mejor decisión. Ahora estoy en Unión Española. ¿Me llamaron los tres grandes de Santiago y un club de México? Algo me contaron, pero no era nada concreto. Mi idea es estar un año más en Unión”.

Bastián Yáñez sentenció que “ahora sí yo creo que vamos a estar peleando el campeonato, que es lo que quiere el hincha. Este plantel se está armando para cosas grandes, aunque vamos paso a paso. Si se nos da felices, pero vamos de a poco. En la Sudamericana igual. Nos queremos preparar de la mejor manera”.