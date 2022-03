+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

Un refuerzo inesperado es el que sumó la selección chilena en las últimas horas. En su rol de comentarista deportivo, Mauricio Pinilla viajó a Río de Janeiro y se encontró con el plantel de la Roja en la antesala del choque de esta noche ante Brasil en el estadio Maracaná, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

Pinigol disfrutó el momento y quedó con la mejor impresión para el duelo de hoy. "Fue una montaña rusa, un carrusel de emociones. No queríamos invadir la privacidad de los muchachos, pero fue una fiesta, todos abrazados, y me quedo con las mejores sensaciones", relató en Deportes en Agricultura.

"Nunca me había tocado una situación como la de ayer, casi se me salió una lagrimita porque se vinieron todos los recuerdos a la cabeza, la recepción que tuvo la selección, los fuegos artificiales, el comportamiento ejemplar de los hinchas, cuando ves a tus compañeros se te viene todo a la cabeza", reconoció.

El breve encuentro del ex delantero con Arturo Vidal sirvió para tomarle la temperatura a uno de los referentes de la selección. "Me encontré con Vidal, le dije 'hermano, cómo estamos' y me respondió: 'Hermano, vengo como avión'", reveló el hombre formado en Universidad de Chile.

Según Pinilla, "la selección viene con todo y está totalmente concentrada en buscar ese puntito o quizás un triunfo que nos deje vivos para la vuelta ante Uruguay. Las sensaciones son realmente muy positivas", asegura Pinigol.

También le tomó la temperatura a los brasileños. "El ambiente está muy tranquilo, muy liviano. No hay euforia y créanme que si este partido hubiera sido de definición, lo habrían llevado al sur, donde la gente es más fanática de la selección. Acá son de Flamengo, Vasco, de Botafogo", palpitó el ex delantero.

Finalmente, Pinilla se encomendó a los estandartes de la Generación Dorada: "Tenenos que aferrarnos al buen momento de Edu (Eduardo Vargas) y Alexis (Sánchez), que vienen prendidos y buscar la mejor versión de Chile en los últimos años".

"Hemos competido con Brasil y Argentina, pero no hemos tenido resultado. Creo que este partido tiene que pasar por los siete jugadores que nos han entregado tantas maravillas" , concluyó el motivado futbolista retirado.