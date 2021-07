ANFP presenta ambicioso plan de scouting y cazatalentos con Centros de Excelencia en todo Chile

La instalación de un área de captación de jugadores jóvenes y de cuatro Centros de Excelencia a nivel regional son las grandes novedades del reporte que entregó el director deportivo nacional, Francis Cagigao, a los distintos estamentos del fútbol chileno.

El experto de la ANFP presentó el modelo y estrategia de fútbol formativo de la Federación de Fútbol de Chile. "Es un ejercicio de reflexión a partir de un due diligence basado en datos y en métodos. También es un ejercicio de transparencia", explicó.

Las conclusiones definen misiones específicas para las selecciones chilenas. En la Sub 15 primará el rol formador y la táctica individual, en la Sub 17 se suman aspectos colectivos, la Sub 20 subraya la formación competitiva y la Adulta será netamente competitiva.

Pero acaso lo más novedoso está en que Cagigao definió como prioridad la creación de una serie de instancias para promover la detección y formación de talentos a temprana edad, un proceso clave para que surjan nuevos talentos.

En primer lugar aparece la creación de un Área de Identificación, Scouting y Análisis, dedicado a la captación y a cargo de un jefe de Scouting ID; y luego la de Centros regionales de Excelencia, en la zona norte, centro-norte, centro-sur y sur.

De esta manera se pretende detectar y formar talentos con parámetros claros, en cuanto a los puestos de juego, la morfología, la técnica, el físico, la inteligencia, el carácter, la mentalidad y en algunos casos, la versatilidad.

La selección chilena pretende convertirse en un laboratorio del que surjan los futbolistas del mañana

Cabe señalar que de esta manera la selección chilena volverá a tener voz en materia de captación y detección de talentos, como se gestó a principios de siglo con los centros regionales que instaló Nelson Acosta y gerenció José Sulantay.

La intención de fondo es dotar a todo el aparataje de la Roja de herramientas similares a las que hoy ocupan los clubes en esta materia, con el objetivo de fomentar el surgimiento de jugadores destinados a la proyección en el mediano plazo a las distintas selecciones.