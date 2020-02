A 45 días de las eliminatorias, Jorge Valdivia y Marcelo Díaz golpean las puertas de la selección chilena

La última semana dejó buen sabor de boca par alos seguidores de los futbolistas chilenos en el exterior. Jorge Valdivia se destacó en el triunfo de Morelia por la liga mexicana y Marcelo Díaz fue el héroe de Racing en el Clásico de Avellaneda.

Dos casos para el estudio. Con 36 y 33 años, los dos mediocampistas muestran su vigencia en la competencia internacional, condición que en estos días se cuenta con los dedos de las manos para nuestros embajadores en el exterior.

Y un aspecto que seguramente ya tiene visto Reinaldo Rueda. A 45 días del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay (26 de marzo), el entrenador de la selección chilena suma cartas a su baraja.

Valdivia manifestó su deseo de volver a la Roja en 2019. "Voy a hacer todo lo posible para convencer al DT que a lo mejor no en 90 minutos, pero si en treinta puedo resolver algún partido", dijo al CDF hace casi un año.

Sin embargo, las lesiones y la irregularidad que tuvo en Colo Colo lo marginaron de la copa América y de los llamados posteriores. Una situación que cambió en Morelia, donde suma tres partidos consecutivos y dos como titular en la Liga MX.

Lo de Marcelo Díaz también es de destacar. Carepato no ha sido parte del proceso de Rueda, pero se mantiene vigente en Racing Club. De hecho, este domingo anotó el gol del triunfo heroico en el clásico contra Independiente.

Pero los problemas no parecen ser deportivos. "Tengo claro que me sacaron de la selección", dijo en 2019. Y puso fin a su ciclo en la Roja. "Yo creo que ya llegó a su término. Ojalá que no fuese así, pero prefiero pensarlo de esa forma para no estar haciéndome la cabeza cada vez que va a jugar Chile y pensando si puedo ir o no a la selección", sentenció.

De todas formas, en la Roja también lo extrañan. Lo manifestó Mauricio Isla la semana pasada. "La decisión la toma el entrenador, uno no puede decirle que lo cite. Yo nunca voy a entender y el entrenador sabe bien que uno no entiende por qué no está", señaló.

Contra ambos pesa el hecho de que no han trabajado con Rueda. Pero si la expectativa es la de llamar a los mejores, valdrá la pena repensar en ellos. Sobre todo cuando el camino a Qatar comienza con más dudas que certezas.