En un evento que dejó huella en nuestro país como los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la mancha negativa se dio en el atletismo. Las deportistas Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron a Ximena Restrepo, madre de Martina Weil, de malos tratos y racismo durante el evento.

Luego que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) dejara sin efecto las sanciones en su contra que había dictado la Federación Atlética de Chile (Fedachi), no se pronunció sobre el incidente. Hasta ahora, que concedió una entrevista a Radio Agricultura.

Restrepo aprovechó la instancia para dar la cara y defenderse de las acusaciones en su contra, donde junto con negar “rotundamente” estos malos tratos, enfatiza que “yo no fui ni discriminadora, ni racista, ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada“.

“Reconozco que, debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente“, agrega la ex atleta colombiana.

Sin embargo, Restrepo es categórica en sostener que “a mí las injusticias me golpean muy fuerte y, sobre todo cuando está mi hija involucrada”, y añade que “yo sé que Berdine se pudo haber sentido atacada, se sintió ofendida, se sintió discriminada, pero esto es un malentendido“.

¿Cómo fueron las acusaciones contra Restrepo?

Según detalla Poulette Cardoch, para la posta 4×400 metros en Santiago 2023, fue marginada del equipo nacional por una decisión unilateral del entrenador Marcelo Gajardo, quien puso en su lugar a la segunda reserva, María Fernanda Mackenna, pese a no tener el mejor tiempo en la distancia.

Además, se buscó sacar de la alineación a Berdine Castillo. Sin embargo, pudo competir junto con Martina Weil y Stephanie Saavedra en la definición de la prueba. Terminaron en el último puesto, con un tiempo de 3:37.00.

