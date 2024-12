La histórica regata Sydney-Hobart en Australia, conocida por sus desafiantes condiciones en alta mar, volvió a estar marcada por la tragedia.

Dos marineros murieron durante la competencia tras ser golpeados por el mástil de sus embarcaciones. A la vez, el mal tiempo obligó a 15 yates, incluido el favorito Master Lock Comanche, a abandonar la carrera.

La regata de 722 millas náuticas (1.338 km), que conecta Sídney con Hobart, se convirtió en un escenario de tragedia cuando dos tripulantes de las embarcaciones Flying Fish Arctos y Bowline fallecieron en accidentes separados.

Según informaron los organizadores, ambos marineros fueron golpeados por el mástil de sus yates mientras navegaban en la costa de Nueva Gales del Sur.

El primer incidente ocurrió cuando el Flying Fish Arctos navegaba a 30 millas náuticas al este/sureste de Ulladulla.

El segundo caso tuvo lugar cuando el Bowline se encontraba a 30 millas náuticas al este/noreste de Batemans Bay.

Aunque los tripulantes intentaron reanimarlos, ambos esfuerzos resultaron inútiles.

Además de los accidentes fatales, el mal tiempo desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la regata.

Un total de 15 yates, incluido el favorito Master Lock Comanche, decidieron retirarse debido a las desafiantes condiciones meteorológicas.

La flota restante continúa su paso hacia el puerto de Constitution Dock en Hobart, donde se espera la llegada de los primeros yates entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

SYDNEY, AUSTRALIA – DECEMBER 26: URM Group sails out of Sydney head during the start of the 2025 Sydney to Hobart on Sydney Harbour on December 26, 2024 in Sydney, Australia. (Photo by Brendon Thorne/Getty Images)